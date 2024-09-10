fb ig video ETtoday search mobile

紐約時裝周／宋雨琦皮革短裙又帥又辣！想把Tory Burch性感小背心穿上身

>

記者李薇／台北報導　圖／IG、品牌提供

Tory Burch 2025春夏時裝秀10日在紐約時裝周舉辦，(G)I-DLE成員宋雨琦難得不走可愛風格，身穿Tory Burch 2024秋冬系列的皮革裙裝，黑色無袖皮革上衣搭配短裙亮相，展現出帥氣女王的氣勢，高跟尖頭鞋也展現出時髦氛圍，手拎購物包，粉底、香水、眼藥水通通帶在身上。

宋雨琦接受《ET FASHION》獨訪分享，自己私服會根據每天不同的心情有不同的搭配，「如果今天想要可可愛愛一點，就會穿裙子，如果今天想要酷一點，就會像是今天的打扮，想要辣一些就會選小背心搭配牛仔褲，就蠻多變的。」

這次看秀宋雨琦也帶了最新的包款現身，她說「別看這款包包這樣子，其實它超能裝，裡面裝了我所有需要的東西，粉底、香水、蜜粉、眼藥水都在裡面」。

看完Tory Burch大秀最生火的單品，她也表示，都還蠻喜歡的，「剛剛我有講到平時我會喜歡辣妹風，秀上有幾個是用泳衣那種材質做的單品，我覺得非常的Sexy，很符合我的日常穿搭，打算有機會的話一定要穿上它。」

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

「行動與型態協調同步，本系列靈感源於運動的本質：滿蘊力量而不失優雅，精準細緻亦自由自在。」Tory Burch 2025年春夏時裝周，將運動元素重新解讀之後建構，運用刺繡工藝搭配密集的亮片，讓衣著隨著動作展現出不同的光影，色塊拼接毛衣卻極致合身，有點像是運動塑身衣般的貼膚，腰帶與領帶呼應武術夾克風格，都一再傳達出動態的樣貌。

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

當然運動風也少不了絎縫棉質面料，將縫線與絎縫遵循身體線條，勾勒出曲線，層疊雪紡半身裙搭配棉質V領衫，經典法式朱依印花或是抽象風格緹花，就像是衣料在泳池中，呈現出不規則的圖騰樣貌，或是充滿草木鳥獸的戶外圖紋，都呼應春夏時裝的主題。

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

Tory Burch紐約時裝周。（圖／品牌提供）

►第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西 

►第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

►性格太軟降不住老公的星座女！TOP 1溫柔又賢慧　對另一半超體貼

關鍵字：

Tory Burch, (G)I-DLE, 宋雨琦, 時尚, 紐約時裝周

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會搞曖昧的三大星座！TOP 1魅力太強又不懂拒絕　反而傷害對方更深

最會搞曖昧的三大星座！TOP 1魅力太強又不懂拒絕　反而傷害對方更深

宋慧喬難得穿連身褲太帥氣！嬌小身型拍出180cm大長腿氣勢

宋慧喬難得穿連身褲太帥氣！嬌小身型拍出180cm大長腿氣勢

夏天吃水果小果蠅好多！自製天然誘捕器省錢又健康

夏天吃水果小果蠅好多！自製天然誘捕器省錢又健康

周子瑜甩甜味辣露美胸太性感！細節點綴靈蛇珠寶貴氣拉滿 林可彤「4+2R飲食法」2天狂瘦2kg！超完整瘦身菜單無腦照抄就對 天生幸運開掛的三大星座！TOP 1沉著穩重又刻苦耐勞　機會來了當然死咬不放 手指老化速度比臉快！5招返嫩細節：20秒就夠、壓乾水分都是關鍵 垮臉老得快？營養師激推「彩虹飲食」少量多樣內調理　外靠岡維拉玫瑰逆齡 泫雅婚紗照粉紅深V辣秀美胸！龍俊亨穿COS上場配泡泡襪好時髦 洗過回不去！超綿密泡泡比奶霜還細　「千元洗面乳」療癒奢寵肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面