紐約時裝周／宋雨琦皮革短裙又帥又辣！想把Tory Burch性感小背心穿上身

記者李薇／台北報導 圖／IG、品牌提供

Tory Burch 2025春夏時裝秀10日在紐約時裝周舉辦，(G)I-DLE成員宋雨琦難得不走可愛風格，身穿Tory Burch 2024秋冬系列的皮革裙裝，黑色無袖皮革上衣搭配短裙亮相，展現出帥氣女王的氣勢，高跟尖頭鞋也展現出時髦氛圍，手拎購物包，粉底、香水、眼藥水通通帶在身上。

宋雨琦接受《ET FASHION》獨訪分享，自己私服會根據每天不同的心情有不同的搭配，「如果今天想要可可愛愛一點，就會穿裙子，如果今天想要酷一點，就會像是今天的打扮，想要辣一些就會選小背心搭配牛仔褲，就蠻多變的。」

這次看秀宋雨琦也帶了最新的包款現身，她說「別看這款包包這樣子，其實它超能裝，裡面裝了我所有需要的東西，粉底、香水、蜜粉、眼藥水都在裡面」。

看完Tory Burch大秀最生火的單品，她也表示，都還蠻喜歡的，「剛剛我有講到平時我會喜歡辣妹風，秀上有幾個是用泳衣那種材質做的單品，我覺得非常的Sexy，很符合我的日常穿搭，打算有機會的話一定要穿上它。」

「行動與型態協調同步，本系列靈感源於運動的本質：滿蘊力量而不失優雅，精準細緻亦自由自在。」Tory Burch 2025年春夏時裝周，將運動元素重新解讀之後建構，運用刺繡工藝搭配密集的亮片，讓衣著隨著動作展現出不同的光影，色塊拼接毛衣卻極致合身，有點像是運動塑身衣般的貼膚，腰帶與領帶呼應武術夾克風格，都一再傳達出動態的樣貌。

當然運動風也少不了絎縫棉質面料，將縫線與絎縫遵循身體線條，勾勒出曲線，層疊雪紡半身裙搭配棉質V領衫，經典法式朱依印花或是抽象風格緹花，就像是衣料在泳池中，呈現出不規則的圖騰樣貌，或是充滿草木鳥獸的戶外圖紋，都呼應春夏時裝的主題。