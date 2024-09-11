試開箱／宛如置身玫瑰花園般「粉紅香水」！佛手柑襯托花瓣綻放璀璨層次

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

玫瑰的香氣是很多女性都可以接受的香味，隨著搭配的香材不同，散發出來的氣息也會有所差異，盤點多款以玫瑰為主又好聞的保養香氛，絕對給人一種高級感氛圍，是日常也可以輕鬆上身的香氣。

＃Acqua di Parma 曦光玫瑰淡香精，100ml、售價10800元

來自義大利的Acqua di Parma擅長以柑橘香氣，帶出義大利熱情活潑的氣氛，在全新格調系列的曦光玫瑰淡香精，運用專長的義大利佛手柑帶來宛如朝陽的明亮氣息，搭配些許小荳蔻、粉紅胡椒增添璀璨帶點辛辣的質感，中調保加利亞玫瑰馥郁又充滿層次的花朵香氣，輔以天竺葵一點綠意的青草香調，更顯得瓣瓣分明，宛如置身在整片保加利亞玫瑰花園之中，盛放的花朵與枝椏散開的鬱鬱蔥蔥，基調香根草、癒創木及雪松帶來彷彿剛澆過水、濕潤泥土的大地氣息，溫潤又生機盎然。

＃COACH 逐夢月光淡香精，60ml、售價2950元



復古的藥品漸層淡雅紫色，COACH運用玫瑰來描繪月光之下的寧靜活力，運用佛手柑、粉紅胡椒帶來清新前調，玫瑰與茉莉的中調，帶出明月下綻放的純潔氛圍，朦朧卻又栩栩如生的夢境，打造鮮明的活力，最後廣藿香、香根草與東加豆為整體香氣增添香甜感受，就像是被包裹在被窩、做了一場美夢般，如夢似幻。

＃L’ERBOLARIO蕾莉歐 緋紅玫瑰身體潤膚油，125ml、售價1680元

以植物系保養香氛的L’ERBOLARIO蕾莉歐，擅長帶給人療癒放鬆的氛圍，其中，緋紅玫瑰系列更是很多人愛用單品，將歐洲高貴的高盧玫瑰揉和麝香，帶給人溫柔又柔軟的感覺，比起植物系的花香調，少了一點綠意青翠，反而可以呈現出更加溫煦的暖意，有如日曬後的玫瑰花瓣，散發細緻又輕柔的香調，而身體潤膚油更適合秋冬之後的肌膚滋潤保濕，細緻質地親膚好吸收，用過真的回不去。

＃MAISON W 1955迷戀玫瑰淡香精，100ml、售價8500元

將熱情的愛意傳送給戀人，象徵熱戀真心的玫瑰，也許是最好的祝福，MAISON W結合法國千葉玫瑰、大馬士革玫瑰與冰凍仙女玫瑰，透過不同程度的玫瑰香氣，打造出馥郁奢華的層次，帶有香甜氣息與浪漫的氛圍，宛如摯愛熱戀的甜蜜感，讓人怦然心動。