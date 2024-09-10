全球賣破1億瓶的卸妝液太神！台灣買直接日本免稅價超狂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

清潔是很重要的程序，但是每天快速洗沐的單品，停留在肌膚時間短，多數人都會傾向在特價的時候大量囤貨，降低日常負擔成本，近期就有多款好用的單品祭出優惠價，現在狂掃CP值最高。

＃FANCL MCO速淨卸妝油，原價830元、優惠價360元

FANCL的MCO速淨卸妝油根本就是「懶人神物」，氣墊精華質地一擠可以全臉彩妝都卸乾淨，連難以撼動的睫毛、眼線都可以輕鬆帶走，重點是碰水秒乳化，而且完全不致痘，真的是用過回不去！慶祝全球熱銷突破1億瓶，品牌也破天荒推出3瓶僅1080元的特惠組合，平均一瓶才360元，不用出國、湊滿額，就可以直接擁有日本免稅價，當然要買爆！

＃思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版），售價399元、特價329元

日韓台網友愛用口碑激推，榮獲多項美妝賞第一位、升級後也持續霸榜台灣@cosme髮膜排行No.1的思波綺金耀瞬護髮膜，用過的人都愛它的超強滋潤度以及秒速即沖的超省時步驟，連常做造型的女星李聖經也都愛不釋手，這次更是指定兩件髮品再折30元優惠，於屈臣氏、寶雅指定實體門市購買2入髮膜限定組再加送可愛大王帆布袋，好康都要拿。

＃Bifesta碧菲絲特 即淨卸妝棉，原價220元、優惠價189元

碧菲絲特卸妝棉用過的人都知道它的好，來自日本的專利卸妝配方，一張就可以帶走全臉髒污，精算級比例與大小，真的方方面面都兼顧到，絲柔棉質不拉扯肌膚、卸妝水也不會多到狂滴，讓你走到哪卸到哪，而且完完全不緊繃油膩，還因應不同膚況，推出保濕、滋潤或是毛孔修護等版本，用過的人都會回頭再續，但根本不敢分享，就怕爆紅之後大缺貨，現在一包還可以多折31元，簡直超殺，一張不到5元，極省就趁現在。