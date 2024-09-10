fb ig video ETtoday search mobile

全球賣破1億瓶的卸妝液太神！台灣買直接日本免稅價超狂

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

清潔是很重要的程序，但是每天快速洗沐的單品，停留在肌膚時間短，多數人都會傾向在特價的時候大量囤貨，降低日常負擔成本，近期就有多款好用的單品祭出優惠價，現在狂掃CP值最高。

＃FANCL MCO速淨卸妝油，原價830元、優惠價360元

FANCL,思波綺,Bifesta,碧菲絲特,美妝,保養,。（圖／品牌提供）

FANCL的MCO速淨卸妝油根本就是「懶人神物」，氣墊精華質地一擠可以全臉彩妝都卸乾淨，連難以撼動的睫毛、眼線都可以輕鬆帶走，重點是碰水秒乳化，而且完全不致痘，真的是用過回不去！慶祝全球熱銷突破1億瓶，品牌也破天荒推出3瓶僅1080元的特惠組合，平均一瓶才360元，不用出國、湊滿額，就可以直接擁有日本免稅價，當然要買爆！

＃思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版），售價399元、特價329元

FANCL,思波綺,Bifesta,碧菲絲特,美妝,保養,。（圖／品牌提供）

日韓台網友愛用口碑激推，榮獲多項美妝賞第一位、升級後也持續霸榜台灣@cosme髮膜排行No.1的思波綺金耀瞬護髮膜，用過的人都愛它的超強滋潤度以及秒速即沖的超省時步驟，連常做造型的女星李聖經也都愛不釋手，這次更是指定兩件髮品再折30元優惠，於屈臣氏、寶雅指定實體門市購買2入髮膜限定組再加送可愛大王帆布袋，好康都要拿。

＃Bifesta碧菲絲特 即淨卸妝棉，原價220元、優惠價189元

FANCL,思波綺,Bifesta,碧菲絲特,美妝,保養,。（圖／品牌提供）

碧菲絲特卸妝棉用過的人都知道它的好，來自日本的專利卸妝配方，一張就可以帶走全臉髒污，精算級比例與大小，真的方方面面都兼顧到，絲柔棉質不拉扯肌膚、卸妝水也不會多到狂滴，讓你走到哪卸到哪，而且完完全不緊繃油膩，還因應不同膚況，推出保濕、滋潤或是毛孔修護等版本，用過的人都會回頭再續，但根本不敢分享，就怕爆紅之後大缺貨，現在一包還可以多折31元，簡直超殺，一張不到5元，極省就趁現在。

►第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西 

►第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

►性格太軟降不住老公的星座女！TOP 1溫柔又賢慧　對另一半超體貼

關鍵字：

FANCL, 思波綺, Bifesta, 碧菲絲特, 美妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會搞曖昧的三大星座！TOP 1魅力太強又不懂拒絕　反而傷害對方更深

最會搞曖昧的三大星座！TOP 1魅力太強又不懂拒絕　反而傷害對方更深

宋慧喬難得穿連身褲太帥氣！嬌小身型拍出180cm大長腿氣勢

宋慧喬難得穿連身褲太帥氣！嬌小身型拍出180cm大長腿氣勢

夏天吃水果小果蠅好多！自製天然誘捕器省錢又健康

夏天吃水果小果蠅好多！自製天然誘捕器省錢又健康

周子瑜甩甜味辣露美胸太性感！細節點綴靈蛇珠寶貴氣拉滿 林可彤「4+2R飲食法」2天狂瘦2kg！超完整瘦身菜單無腦照抄就對 天生幸運開掛的三大星座！TOP 1沉著穩重又刻苦耐勞　機會來了當然死咬不放 手指老化速度比臉快！5招返嫩細節：20秒就夠、壓乾水分都是關鍵 垮臉老得快？營養師激推「彩虹飲食」少量多樣內調理　外靠岡維拉玫瑰逆齡 泫雅婚紗照粉紅深V辣秀美胸！龍俊亨穿COS上場配泡泡襪好時髦 洗過回不去！超綿密泡泡比奶霜還細　「千元洗面乳」療癒奢寵肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面