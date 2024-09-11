臉蛋天才車銀優變「CK男神」搶穿新裝超養眼！大長腿比例曝光

記者鮑璿安／台北報導

「臉蛋天才」韓星車銀優終於加入Calvin Klein男神行列，最近出鏡的全新形象廣告曝光了！他演繹2024年秋季男裝造型，展現基礎單品的百搭時髦感，在這張帥臉之下的大長腿更是十分搶鏡，彰顯他模特兒級別的擺拍專業度。





▲ 車銀優演繹Calvin Klein2024年秋季男裝造型 。（圖／品牌提供）

由AJ Duan 執導及Park Jong Ha拍攝的形象廣告中，彰顯了車銀優的時尚魅力，他一連演繹多套造型，身穿經典的Calvin Klein 標誌T 恤和90 s直筒牛仔褲，搭配上新款外套打造多層次的休閒造型。例如啞光飛行員夾克、Calvin Klein Studio的棉質斜紋長大衣以及皮革長大衣等，在秋冬時節的衣櫥中扮演著重要角色。不光這樣，車銀優更將Calvin Klein Studio彈性西裝外套、雙排扣羊毛西裝穿出成熟男人味，在修身勻稱的剪裁之下，姣好身材比例一覽無遺。

▲車銀優換上百搭飛行員夾克以及大衣 。（圖／品牌提供）



車銀優表示：「Calvin Klein一直都是我非常喜愛的品牌，能夠參與這次的形象廣告拍攝，實在是超乎所想。Calvin Klein的風格代表著經典與永恆，每一款造型都相當時尚且講究，讓我迫不及待想與我在世界各地的粉絲們分享。」

▲王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品 。（圖／品牌提供）

大陸男星王一博近日成為鞋履品牌Jimmy Choo全球品牌代言人，驚喜演繹 2024年秋季系列單品，形象照詮釋出俐落率性的風格，他換上夾克搭配標誌性 DIAMOND LIGHT MAXI 休閒鞋，品牌採用全新面料打造輕鬆舒適的厚底鞋款。而王一博更手拿廓形柔軟的大尺寸DIAMOND 托特包，呈現鬆弛感的「男友穿搭」，一舉一動釋放魅力。