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悶熱出汗好油膩？沁涼系洗沐肌膚有感降溫

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

把握最後的夏天，清涼小物趕快拿出來為身體降溫，最近就有髮品新增涼感配方，可以帶給悶熱的頭皮降溫感受，立刻舒緩很有感。

＃L'OCCITANE 沁涼馬鞭草沐浴膠

L`OCCITANE,艾瑪絲,basiik,頭髮,頭皮,保養。（圖／品牌）

歐舒丹馬鞭草系列是不少人夏季都很愛的清新香氣，今年推出限量沁涼版的沐浴膠，洗起來不僅有清爽的氣息，更可以在體感上帶來降溫感受，蘊含有機馬鞭草及薄荷萃取，再加上山雞椒精華油，去除身體髒污的同時，更可以達到保濕潤澤的細緻感，用過都會愛上。

＃艾瑪絲 5α捷利爾冰湛頭皮淨化液

L`OCCITANE,艾瑪絲,basiik,頭髮,頭皮,保養。（圖／品牌）

艾瑪絲憑藉頭皮淨化液迅速獲得廣大消費者喜愛，這次再獨家上市5α捷利爾冰湛頭皮淨化液，甘草次酸複合物搭配日本藍藻萃取，洗起來沁涼感更加倍，特別適合頭皮常覺得悶熱不適的人，同時可以去除固態油脂，洗頭前先使用，更可以深層潔淨，達到輕盈蓬鬆。

＃basiik 綠拿鐵清涼抗屑洗髮精

L`OCCITANE,艾瑪絲,basiik,頭髮,頭皮,保養。（圖／品牌）

保養大師凱文自己創立的頭皮保養品牌basiik在今年夏季全新上市綠拿鐵清涼抗屑洗髮精，針對容易有頭皮屑、油膩困擾的人，給予更有效的養護方案，以綠拿鐵植萃配方搭配胡蘿蔔超級精粹，可以平衡頭皮菌叢，改善油脂分泌，有機橙花水、天竺葵、檸檬與雪松精油調配而成香氣，更可以改善油頭味，散發清新香氣。

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關鍵字：

L’OCCITANE, 艾瑪絲, basiik, 頭髮, 頭皮, 保養

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