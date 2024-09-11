「油皮天菜」氣墊粉餅全面更新！一拍秒磨皮、整天持久不用捕

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

氣墊粉餅上妝快速又攜帶方便，即使熱潮已經稍微冷卻，依然是不少人心中愛用的好物，近期也有多款絕美的氣墊粉餅推出，要妝感好、顏值也要在線，選它們就對。

＃Armani 超持妝絲絨水慕斯無瑕氣墊粉餅

向來把時尚秀場概念結合彩妝的Armani，讓美妝小物始終在流行最前線，這次把Giorgio Armani經典的黑色皮革斜紋包款圖騰，壓印到氣墊粉餅上面，透過皮革的皺褶與光線折射，散發出精緻大氣的氛圍，妝感延續超持妝絲絨水慕斯家族，擁有完美的持妝效果與遮瑕力，打造宛如高級訂製服絲絨般的奢華妝感。

＃蘭蔻 絕對完美玫瑰氣墊粉餅

以玫瑰打造經典品牌識別的蘭蔻，旗下絕對完美玫瑰系列為最頂級的單品，氣墊粉餅在今年也有全新升級，添加高達79%頂級養膚精華，運用大馬士革玫瑰精華油與山茶花精華油，為妝容注入頂級奢光與滋潤保濕，同時高密度24K金緻光采粒子組成的「黃金微粒粉體」，更可以巧妙反射光線，完成細膩無瑕疵膚感。

＃雅詩蘭黛 粉持久天生美肌氣墊粉餅

雅詩蘭黛的粉持久系列底妝，一向都是油性肌膚的最愛，柔焦毛孔與持妝效果都是一絕，這次粉持久天生美肌氣墊粉餅也全面更新，運用更加細密的超輕柔焦微米粉體，一秒讓肌膚擁有磨皮的效果，極細密篩網科技搭配柔霧光學科技，讓妝感不泛油光，就像是液態粉餅，一整天清爽保濕。