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獵豹母子全家福可愛又溫馨！限量彩妝組未開賣就被問爆　每櫃不到5組手刀搶

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▲▼ 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

受到盜獵與商業開發的因素，獵豹的數量正在迅速銳減，從1900年全球有10萬隻，到現在僅剩7000到8000隻，加上中東富豪認為養獵豹是財富地位的象徵，每年都有超過400隻幼豹倍偷走販運，甚至連獵豹的母親都被殺死，就是為了滿足人類的貪婪；而國際獵豹保育基金會身為跨國非營利組織，從2018年就開始救援這些幼豹，甚至成立孤兒院專門照顧。

▲▼ 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

對動物保育一直都很關注的美妝品牌香緹卡，每年都會與不同的救助組織合作，保護地球上的各種生物，2024年就與國際獵豹保育基金會攜手，推出秋季慈善獵豹彩妝，將募集的資金用來支持保護獵豹的行動，不僅給予後續的照顧養護，更是想辦法從不法人士中，救出該屬於自然大地的野生動物。

▲▼ 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

背後的意義重要，但現代人在追求高度的生活品質時，很難會注意到深遠的細節，因此，香緹卡把彩妝製作得更可愛，試圖吸引更多的人去自主性的了解深究，其中，慈善獵豹三色眼影盤就是很用心地使用獵豹家族的照片，作為包裝設計，媽媽帶著孩子的全家福，簡直讓所有貓奴都融化，裡面的三色漸層也是從獵豹花紋取得靈感，帶有冷色調的大地色調，時髦又實用，甚至可以當作眉粉、修容，粉質細緻好上手。

▲▼ 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次當然也少不了經典的花妍絲漾唇彩系列，3個不同的顏色都以咖啡色系包裝設計，粉紅、肉桂與奶茶色調，蘊含有機猴麵包樹油，一抹打造溫柔好氣色之外，同時也能養護雙唇；最值得收藏的「大滿貫慈善獵豹收藏組」，更是未上市就立刻被電話詢問到爆，一次囊括三色眼影盤、3款限定唇膏再贈絕美收納包與鑽石級乳霜，64折優惠做好事又變美，當然是最佳選擇，而且每櫃都不超過5組的極限量，立刻手刀先搶。

▲▼ 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

肌膚之鑰則是與聯合國兒童基金會合作，透過STEM教育（科學、科技、工程、數學）計畫，讓女孩有更多無限可能，每售出1瓶「激光瓶」精萃光采激光晶露，3美元將會捐出給基金會 ，以支持全球女童教育與賦權；肌膚之鑰首席品牌長Mizuki Hashimoto更認為，促進性別教育平等是至關重要的事，打破「女孩不可能學得好」的偏見，賦予女孩無窮潛力。

▲▼ 。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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