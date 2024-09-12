韓妞最愛低飽和眼影！單色混搭都好消腫又深邃

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

眼影可以讓妝容更有層次與深邃，同時又可以創造出晶亮的大眼，是很多人每天必備的單品，最近也有不少新眼盤登場，都是實用性很高、百搭的色選，一定要立刻手刀擁有。

＃I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒

一次囊括眼影與頰彩的我愛口袋彩妝小方盒，是旅行必備好物，一盤就可以完成多個部位，小巧又方便，這次推出全新兩款新色：#07小可可、#08小煙粉，兩款都是很日常又能消腫的色調，重點是粉質服貼顯色，其精算過後的配色，無腦使用完全不用想妝容完整性，就可以打造柔美感韓妞淡顏。

＃HertzCosmetics 礦物晶緻多彩餅

取自天然礦物的彩妝，對於敏感肌超級友好，天然選物品牌HertzCosmetics就推出2款不同色系的礦物晶緻多彩餅：褐石、薔薇石，全部粉質都是100%由法國產製，專業研磨工法壓實礦物色粉，可以打造出細緻又散發光澤的眼妝效果，也可以拿來當作打亮或是頰彩使用，非常多功能，搭載新品更是直接推出組合，一盤眼影搭配Didion高級天然綠檀原木桿手工刷具組，手感取粉都非常優秀實用的單品，整套優惠價1990元。

＃2aN 極簡主義眼影盤

南韓女團Red Velvet成員Irene大愛的2aN，以氣墊粉餅深受小資族喜愛，日前就推出低飽和色澤的眼影盤，一次6色的眼影色調搭配，擁有珠光、柔霧或是大顆亮片的質地選擇，不僅單色就可以成妝，更是能夠混搭展現出漸層感眼妝，而且新手也很容易使用，不怕一刷顏色太突兀。