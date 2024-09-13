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RIMOWA鋁鎂行李箱變超萌小包！義大利牛皮內裡、金屬光澤太時髦

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

德國工藝向來是頂尖的代表，每一個製作過程都精準用心，當然造就不凡的成品，頂級行李箱包RIMOWA將精湛的技藝，應用在最新的The Original Bag包袋，運用經典的鋁鎂合金材料，比照標誌性行李箱製作，打造出堅固又具實用性的包款，更展現時髦態度。

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

RIMOWA旗下的Original系列一直都是經典代表之作，運用獨特鋁材質加入鎂合金，讓行李箱既輕巧又耐用，專屬金屬才有的材質光感，更是很多人為之著迷的關鍵；2024年9月將此系列運用創新比例，設計出全新的中性包袋，流暢線條順著四個圓潤邊角轉折，並用縮小版的釘釦加固，小小一顆包就多達超過200個零件，每一個細節都不馬虎。

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

The Original Bag外型承襲此系列經典鋁鎂材質，內裡則是選用義大利全粒面牛皮製成，機械鎖打開擁有兩個開放式夾層、一個拉鍊收納空間還有4格卡槽，連手把都是運用牛皮包裹，不僅外型非常時尚，空間更是比想像中更能裝，總共有銀色與黑色兩款可選，側背或是斜挎都能輕鬆融入日常穿搭。

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

義大利精品旅箱BRIC'S經典的B|Y Ulisse擴充拉桿旅行箱， 這一季與普普藝術大師安迪沃荷聯名，將眾所周知的《康寶湯罐頭》繪畫作品，放到行李箱外殼，芒果黃、深海藍不同基底色搭配仿舊感的圖騰，內裡更是採用鮮明地跳色隔層，展現出具有藝術氛圍的旅行單品。

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

BRIC’S從創立以來堅持手工製作，不僅耐用充滿工藝溫度，箱體更採用輕量新型PP霧面材質，具有韌性佳、抗酸鹼、耐熱等，而且抗刮耐磨，重量又很輕盈，獨特拉鍊擴充圍設計，可增加約5L到7L 的行李容量，底部設計兩個凹槽，即使是從高處雙手緊抓兩端手柄，也可以輕鬆搬運，從轉盤上拿取也更省力。

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

RIMOWA,行李箱,包袋,BRIC’S,旅行,安迪沃荷,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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