周年慶必囤「明星加大版」來了！霸容量又打折CP值神高

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

周年慶才會限定推出的明星商品加大版，是很多小資女愛搶的好物，大容量不僅可以用更久，CP值也特別高，部分還可以累積滿額贈，以下就精選多款加大版單品，預購會指定入手。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜，80ml、售價9160元

嬌蘭在2024年將皇家蜂王乳系列全面擴大，除了基礎款的精華、美容油之外，乳霜更是針對不同膚況，推出多款不同的質地，其中，具有強效修護力的黑霜，上市就成為美容專家的最愛，蘊含的烏埃尚島黑蜂蜂蜜、伊卡里亞蜂蜜，撫紋抗皺的效果超有感。

＃資生堂 百優精純乳霜，75ml、優惠價3600元

資生堂的百優精純乳霜可以說是每年周年慶都必須帶的好物，跨時代養護抗老，重點是質地超適合台灣氣候，一抹滋潤好吸收，上妝、睡前都可以使用，重點是送給媽媽婆婆也都很有面子，大容量包裝每天擦完全不心疼。

＃Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，500ml、優惠價2385元

Kiehl’s金盞花化妝水很多人都是用來日常濕敷，因此用量絕對是最大，遇到周年慶才會有的500ml大包裝，真的要手刀入手，因為大家都是要搶這款，而且折扣後消費滿12000元，直接贈送冰河醣蛋白保濕霜50ml正貨，當然要立刻囤好囤滿。

＃DARPHIN 全效舒緩精華，100ml、優惠價4000元

法國天然療癒品牌DARPHIN旗下不只是花梨木卸妝膏超好用，全效舒緩精華更是敏感肌膚天菜，舒緩泛紅乾癢都很有感，而且超好吸收，這次推出100ml大容量的版本，濕敷很可以，價值9167元直接打43折，只要4000元就可以入手，半價以下超划算。

＃歐舒丹 櫻花護手霜，150ml、優惠價1180元

歐舒丹的護手霜質地清爽又有滋潤效果，每天都必須要使用的單品，大包裝當然更划算，而且有別於以往的乳木果油系列，這次是淡雅香氣的櫻花款增大，晚上搭配手套厚敷都不心疼，直接入手大包裝就對了。