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CELINE首支唇膏登台！金色管身雕刻凱旋門太時髦

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

對小資女來說，入手精品包款稍有難度，不妨可以從精品彩妝系列下手，不僅延續品牌設計理念，具有高質感，更是增添生活小確幸的方式，最近更有不少好物，一定要掌握最新潮流。

＃CELINE BEAUTÉ LE ROUGE TRIOMPHE唇膏

celine,ysl,VALENTINO,彩妝,精品, 。（圖／品牌提供）

延續2019年的高訂香水，藝術總監HEDI SLIMANE在2023年為CELINE創造歷史上首個彩妝系列，將法國女性的優雅態度與高奢質感，注入全新的美妝單品，其中，LE ROUGE TRIOMPHE唇膏更是女性不可或缺的單品，絲滑如綢緞般的質地，可以展現出完美的色澤，金色外殼刻印經典凱旋門，展現出絕佳奢寵氛圍。

＃YSL 恆久完美持久暈染唇頰露

celine,ysl,VALENTINO,彩妝,精品, 。（圖／品牌提供）

YSL在9月全新推出唇頰兩用的單品，水感乳液質地可以打造過自然紅暈，而且採用獨家的3D菱形鑽石刷頭，2.9MM小面積可以精準描繪細緻的唇峰，同時也能畫出眼摺細緻處，完美掌控範圍，精準的調色更能夠打造持久服貼的細緻妝容。

＃VALENTINO 高訂光感氣墊粉餅－奢金限定版

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「THE GOLD」象徵著極致奢華的質感，VALENTINO在全新一季發表限定版的氣墊粉餅，運用金色的外盒搭配經典鉚釘，展現出極致大膽高傲的時髦態度，其中，氣墊粉餅更是擁有極高遮瑕度，帶有光感的設計，多次疊加上妝也不會有厚重感，隨身攜帶也是時尚配件。

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關鍵字：

celine, ysl, VALENTINO, 彩妝, 精品

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