圖片中看到哪組數字？測試你的脾氣好不好

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你的脾氣好嗎？每次遇到讓你很難處理的事情，是否都可以耐著性子解決？以下這張圖片可以檢視出你的脾氣如何？快來看看你看到哪組數字排列。

Q：圖中看到哪一個數字？

A.6898

B.5098

C.6098

D.5838

A.6898

你的情商算是蠻高的，表面的你看起來好像很平常，好像不太懂人情事故的感覺，但其實你的內心早就可以看透一切，而且對於很多事情都有獨特的看法，很懂得在人群交流中應對進退，讓身邊跟你相處的人都很舒服，所以人緣很好。

B.5098

你的情商很高，遇到任何事情都可以處變不驚的好好處理，同時也能思考周全的方案去解決，總是可以讓身邊的人或事情的細節，可以全部顧及到，讓身邊的人都佩服，經常讚不絕口，在工作領域上也很有成就。

C.6098

你是一個情商與智商都非常高的人，你總會把生活與工作都處理得妥妥當當，而且很懂得自己的目標，從來不會受到外界影響，也不畏懼困難與挑戰，非常幹練又很有主見，是一個相當優秀的人。

D.5838

你是一個比較感性的人，對於很多事情的處理，會傾向自己內心的想法，加上性格單純，不會想得太複雜，所以有時候會很衝動去做出不合時宜的舉動，比較控制不了自己的情緒，但很率真、沒有心機。