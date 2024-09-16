fb ig video ETtoday search mobile

讓人彷彿置身莫內睡蓮畫作中　充滿綠意又恬適的迷人香氣

>

記者李薇／台北報導、攝影

透過不同的香材以及組合的方式，每一款香水會散發出不同的前中後調，但是近年也有不少香氣講求直覺的體驗，不需要過多的沉澱，噴上身的瞬間就是此香氣的全部面貌，是一種很獨特的香氛體驗，少了不同層次的過度，讓人可以更明確的表達自我態度，以下這幾款香水，就是這樣的表現方式，非常獨特迷人。

＃Les Essences de Diptyque 睡蓮粼波淡香精

Diptyque,dior,香氛,香水,美妝,。（圖／記者李薇攝）

Diptyque擅長運用香氣訴說一段旅程，透過前中後味不同的香氛展現，引領香迷進入一段故事；9月全新登場的Les Essences de Diptyque擺脫過去常態，運用香材模擬當下的情境，專注此時此刻的感受，比起旅途的跌宕起伏，體驗感受更像是在畫廊觀賞一幅畫作，甚至置身在靜態油畫中的情境，享受一抹月光、一波清泉，歲月靜好的寧靜感。

Diptyque,dior,香氛,香水,美妝,。（圖／記者李薇攝）

Les Essences de Diptyque總共推出5款淡香精，每一款都有它具有特色的氣息，其中，睡蓮粼波淡香精彷彿把人帶進印象派畫家莫內的《睡蓮》之中，站在池塘邊，感受到微風吹拂的淡淡水氣，睡蓮葉清巧漂浮的綠意，伴隨著睡蓮優雅綻放的姿態，閒適美好。

Diptyque,dior,香氛,香水,美妝,。（圖／記者李薇攝）

「我想體現睡蓮葉那種清新、生動、光滑而又圓潤、飽滿、多汁的綠植質感」調香師Nathalie Cetto如此說到，所以她運用紫羅蘭夜、荳蔻以及馬達加斯加香草，展現出水面波光粼粼，卻又恬然自適的寧靜氛圍。

＃迪奧 香氛世家系列－蒙田大道淬鍊香精

Diptyque,dior,香氛,香水,美妝,。（圖／記者李薇攝）

迪奧高級訂製香水香氛世家系列，擁有多達10幾款不同的香氛，香水創意總監Francis Kurkdjian延續精選熱賣經典的香氣，為5支香氛注入全新不同的風格，化繁為簡，凝鍊成高濃度的香精，整體香氣更加豐潤飽滿，可以感受到香材更精緻華美的堆疊，但體現出來的味道更為直覺，彷彿描繪出精美華服下最原始的靈魂，無拘束的自信優雅。

Diptyque,dior,香氛,香水,美妝,。（圖／記者李薇攝）

淬鍊香精系列總共有5款，僅80ml一種容量，給人沉穩質感的黑標示經典識別，其中，致敬旗艦店蒙田大道30號的蒙田大道淬鍊香精，柑苔調更加馥郁濃厚，就像是沒有透明度的蒙田灰，不帶一絲雜質，給人更加堅定、俐落的態度。

Diptyque,dior,香氛,香水,美妝,。（圖／記者李薇攝）

►第一眼看到什麼？測試現階段最需要的東西 

►第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

►性格太軟降不住老公的星座女！TOP 1溫柔又賢慧　對另一半超體貼

關鍵字：

Diptyque, dior, 香氛, 香水, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會搞曖昧的三大星座！TOP 1魅力太強又不懂拒絕　反而傷害對方更深

最會搞曖昧的三大星座！TOP 1魅力太強又不懂拒絕　反而傷害對方更深

宋慧喬難得穿連身褲太帥氣！嬌小身型拍出180cm大長腿氣勢

宋慧喬難得穿連身褲太帥氣！嬌小身型拍出180cm大長腿氣勢

夏天吃水果小果蠅好多！自製天然誘捕器省錢又健康

夏天吃水果小果蠅好多！自製天然誘捕器省錢又健康

周子瑜甩甜味辣露美胸太性感！細節點綴靈蛇珠寶貴氣拉滿 林可彤「4+2R飲食法」2天狂瘦2kg！超完整瘦身菜單無腦照抄就對 天生幸運開掛的三大星座！TOP 1沉著穩重又刻苦耐勞　機會來了當然死咬不放 手指老化速度比臉快！5招返嫩細節：20秒就夠、壓乾水分都是關鍵 垮臉老得快？營養師激推「彩虹飲食」少量多樣內調理　外靠岡維拉玫瑰逆齡 泫雅婚紗照粉紅深V辣秀美胸！龍俊亨穿COS上場配泡泡襪好時髦 洗過回不去！超綿密泡泡比奶霜還細　「千元洗面乳」療癒奢寵肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面