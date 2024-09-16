讓人彷彿置身莫內睡蓮畫作中　充滿綠意又恬適的迷人香氣

記者李薇／台北報導、攝影

透過不同的香材以及組合的方式，每一款香水會散發出不同的前中後調，但是近年也有不少香氣講求直覺的體驗，不需要過多的沉澱，噴上身的瞬間就是此香氣的全部面貌，是一種很獨特的香氛體驗，少了不同層次的過度，讓人可以更明確的表達自我態度，以下這幾款香水，就是這樣的表現方式，非常獨特迷人。

＃Les Essences de Diptyque 睡蓮粼波淡香精

Diptyque擅長運用香氣訴說一段旅程，透過前中後味不同的香氛展現，引領香迷進入一段故事；9月全新登場的Les Essences de Diptyque擺脫過去常態，運用香材模擬當下的情境，專注此時此刻的感受，比起旅途的跌宕起伏，體驗感受更像是在畫廊觀賞一幅畫作，甚至置身在靜態油畫中的情境，享受一抹月光、一波清泉，歲月靜好的寧靜感。

Les Essences de Diptyque總共推出5款淡香精，每一款都有它具有特色的氣息，其中，睡蓮粼波淡香精彷彿把人帶進印象派畫家莫內的《睡蓮》之中，站在池塘邊，感受到微風吹拂的淡淡水氣，睡蓮葉清巧漂浮的綠意，伴隨著睡蓮優雅綻放的姿態，閒適美好。

「我想體現睡蓮葉那種清新、生動、光滑而又圓潤、飽滿、多汁的綠植質感」調香師Nathalie Cetto如此說到，所以她運用紫羅蘭夜、荳蔻以及馬達加斯加香草，展現出水面波光粼粼，卻又恬然自適的寧靜氛圍。

＃迪奧 香氛世家系列－蒙田大道淬鍊香精

迪奧高級訂製香水香氛世家系列，擁有多達10幾款不同的香氛，香水創意總監Francis Kurkdjian延續精選熱賣經典的香氣，為5支香氛注入全新不同的風格，化繁為簡，凝鍊成高濃度的香精，整體香氣更加豐潤飽滿，可以感受到香材更精緻華美的堆疊，但體現出來的味道更為直覺，彷彿描繪出精美華服下最原始的靈魂，無拘束的自信優雅。

淬鍊香精系列總共有5款，僅80ml一種容量，給人沉穩質感的黑標示經典識別，其中，致敬旗艦店蒙田大道30號的蒙田大道淬鍊香精，柑苔調更加馥郁濃厚，就像是沒有透明度的蒙田灰，不帶一絲雜質，給人更加堅定、俐落的態度。