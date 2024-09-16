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美妝品牌竟能找到這些生活小物！質感超好秒速提升居家風格

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／官網

有些生活小物看似不起眼，但實則可以讓居家生活更井井有條，甚至充滿優雅氛圍，而這些小東西不見得一定要到IKEA才有，部分保養美妝品牌，也會推出相對應的工具，質感很好之外，更是結合品牌理念，很具態度，以下就分享多款單品，讓重視居家生活品質的人，充滿儀式感。

＃SELAHATIN 軟管擠壓夾，售價880元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

來自瑞典的口腔護理品牌SELAHATIN以香氛牙膏，讓每天的刷牙功課有更多療癒體驗，除了經典的牙膏、漱口水之外，更有專門為軟管設計的擠壓夾，可以幫助牙膏更好的被使用乾淨，同時也可以把多餘的尾端捲起，每次使用都不用從頭再擠一次。

＃LOEWE 蠟燭配件組，售價31600元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

香氛蠟燭是很多人家裡增添好氣息的單品，但其實使用上有很多小細節，比如：燭芯太長會把燭器燒黑、用吹的熄滅反而會有黑煙，所以，一般重視氛圍感的人，至少都會搭配燭剪、滅燭罩，LOEWE就運用黃銅製做出可愛的三件套，搭配經典Anagram LOGO超時尚。

＃BORNTOSTANDOUT 手機支架

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

首爾漢南洞潮流香氛品牌BORNTOSTANDOUT以大膽鮮明的態度，精準呈現男女間的愛戀，不僅運用朝鮮白瓷的玉壺春瓶呈現香水瓶身設計，更是把叛逆精神延續到生活細節，其中，運用韓文「ㅋ」（顆顆，笑的意思）製作成的手機支架，有點嘲諷奸笑的感覺，充滿文化趣味。

＃Diptyque 羊毛與面料香氛陶瓷，售價1700元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

在台灣潮濕的氣候很容易讓衣櫃滋生小蟲，Diptyque就運用天然香氛驅蟲的概念，將香氛陶瓷浸潤雪松木及薰衣草精華，不僅會散發迷人的木質香調，更可以達到避免小蟲侵襲的功能，而且比起一般香氛片更可以重複使用，定期噴上噴霧就可以持續保持美好香氣。

＃Maison Margiela 香氛蠟燭燭台，售價6700元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

Maison Margiela近年憑藉設計師的創意，受到很多人關注，其慵懶週末香氣更上市就拿下日本@cosme香水排行榜冠軍，不只有香水，香氛蠟燭、護手霜、身體乳都有，竟然還有隱藏版蠟燭燭台，水晶玻璃燈罩和法式復古褶皺設計，相當具有古典氣息，總共有黃銅、銀色兩種可選。

＃Dior 防煙滅燭罩，售價1100元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

蠟燭吹熄的瞬間很容易冒黑煙，吸入不僅對身體不好，煙燻的味道更會破壞先前燃燒的香氣，因此，許多人都會使用滅燭罩，改善這樣的問題，Dior也有推出具有手感的銀色滅燭罩，金屬材質擁有極上質感，長柄的設計更能夠避免手接近熱源，是很時髦的香氛蠟燭工具。

＃BALMAIN 蝴蝶盤髮夾，售價7000元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

BALMAIN在過去時尚秀場就深知髮型對於造型的重要性，因此都會專門訂製秀場御用的假髮，時至今日將這樣整體的造型概念持續延續，髮品系列也會推出別具特色的髮夾、鯊魚夾，更厲害的是以精品等級的質感來製作，使用彈簧增強結構，即使大髮量也可以抓緊不鬆脫。

＃MOROCCANOIL 優油迷你板梳，售價720元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

憑藉髮油打下知名度的摩洛哥優油，不僅注重頭髮的養護，推出一系列的洗髮、養護產品，後續還把觸角延伸到身體保養領域，當然最擅長的頭髮造型絕對不能少了梳子，小巧的寬大氣墊板梳，可以活絡頭皮循環，打造柔順髮絲。

＃PAUL & JOE 貝殼圓形立鏡，售價800元

SELAHATIN,LOEWE,BORNTOSTANDOUT,Diptyque,Maison Margiela,Dior,BALMAIN,MOROCCANOIL,PAUL & JOE,LUSH,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

PAUL & JOE美妝以經典的西洋菊圖騰，展現出女性的優雅柔美，不僅色系溫柔淡雅，推出的小物也是充滿少女心，其中，鏡子可以說是女性無法缺少的小物，化妝補妝都很方便，而且細緻的柔滑的質感，還附有收納袋，可以輕鬆保護鏡子不被刮花。

＃LUSH 洗髮皂圓形鐵盒、售價110元

▲▼ 。（圖／官網）

為旗下專用熱賣的洗髮皂作為靈感，推出專屬大小的圓形鐵盒，可以輕鬆收納洗髮皂單品，隨時攜帶在包包或是行李箱，都不怕擠壓破裂，而且小小一顆可以用超久，比起液態的洗髮產品更好攜帶，是旅人的完美洗沐單品。

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關鍵字：

SELAHATIN, LOEWE, BORNTOSTANDOUT, Diptyque, Maison Margiela, Dior, BALMAIN, MOROCCANOIL, PAUL & JOE, LUSH, 美妝

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