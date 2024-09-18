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試開箱／沒有上粉卻很有提亮感！日妞都用妝前乳打造好氣色

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏天容易脫妝卡粉，比起使用粉底液，更多女孩會改用妝前乳，修飾臉部瑕疵之外，更不用擔心臉部粉體融化的問題，而且更有素顏好膚質的錯覺，以下就分享多款好用的妝前乳，不管後續要不要上妝，都可以打造完美膚況。

＃嬌蘭 24K純金奢緞光妝前乳，售價3300元

嬌蘭,NARS,PONY EFFECT,m̄enom̄eno,妝前乳,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

嬌蘭不僅是保養的專家，其24K底妝系列，可以說是結合保養以及細緻彩妝，在今年全新推出的妝前乳，具有96%超高營養精華，包括：24K純金、白牡丹萃取、珍珠母貝等，在上妝的同時可以潤澤肌膚，同時不顯油膩，又有修飾暗沉膚況的效果，散發自然光澤，後續搭配底妝更可以讓妝容更遮瑕，打造一整天不斷電妝容。

＃NARS 裸光亮顏妝前凝乳，售價1750元

嬌蘭,NARS,PONY EFFECT,m̄enom̄eno,妝前乳,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

NARS近年很專注在底妝系列上，夏季全新推出的裸光亮顏妝前凝乳，裡面擁有獨家亮白珍珠混合配方，打造具有亮澤感的肌膚質感，添加玻尿酸及三重醣複合物，可以鎖住水份，幫助後續底妝更持久，搭配光采持久複合物更可以同時抵抗外在環境髒污與藍光。

＃PONY EFFECT 水透嫩妝前防護乳，售價950元

嬌蘭,NARS,PONY EFFECT,m̄enom̄eno,妝前乳,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

PONY EFFECT向來很懂亞洲女性的肌膚困擾，想要輕盈膚感又可以修飾臉部肌膚蠟黃，因此全新推出水透嫩妝前防護乳，蜜桃粉紅色的設計，一秒提亮膚色，同時又不會像是紫色飾底乳太過死白，水潤如乳液般的輕盈感，用完不會感覺臉油膩，恰到好處的滋潤當然受到歡迎。

＃m̄enom̄eno St安心潤色防曬乳，售價780元

嬌蘭,NARS,PONY EFFECT,m̄enom̄eno,妝前乳,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

M̄enom̄eno很重視成分的純淨與配方，以敏感肌都可以輕鬆上手為主軸，全新的St安心潤色防曬乳擁有基本SPF35的係數，不添加矽靈、酒精、香料、珊瑚危害成份等，一歲以上嬰幼兒、孕媽咪都能安心使用，同時提亮膚色。

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嬌蘭, NARS, PONY EFFECT, m̄enom̄eno, 妝前乳, 保養, 彩妝

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