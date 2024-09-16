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營養師曝吃月餅不發胖「最佳時機」：正餐後食用最好

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▲▼營養師曝吃月餅不發胖「最佳時機」 。（圖／Pexels）

▲飲食控制吃月餅有技巧。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是月餅控嗎？是不是還沒到中秋，就已經吃圓了一圈？或是你正在做飲食控制，想吃卻又不敢吃？聽聽營養師余朱青教你這樣吃就沒錯！

#取代部分正餐澱粉量

營養師余朱青分享，一個月餅相當於0.5-1碗飯的澱粉量，大一點的月餅甚至會超過1碗飯，所以如果有吃月餅的話，當餐的澱粉量可斟酌減量。

#當餐搭配清爽無負擔配菜

余朱青表示，月餅大多為了要有誘人的香氣、酥香的好口感，往往會添加大量的油，因此配菜建議選擇相對清爽無油的料理，像是炒青菜換成生菜沙拉或是燙青菜不淋油蔥、滷汁等，可大大降低整餐的油脂量。

#放在正餐後直接食用

吃下含醣食物，血糖上升，胰島素分泌，會傾向身體合成脂肪。建議可放在正餐後直接食用，避免餐間血糖飆升，也因為有蔬菜、蛋白質食物先食用，可延緩血糖上升速度，減少脂肪合成的機會。

#分食不貪食

月餅的熱量比你想像來的高，看似小小的月餅，卻可能添加了大量的油、糖，熱量可不容忽視，所以建議淺嚐即止，減輕身體負擔，也可以大家一同享用，享受分食的樂趣！

#飯後多走走

既然吃了月餅，也別感到罪惡，吃完不如多走走，增加熱量的消耗，可減少脂肪囤積的機會喔！

▲▼營養師曝吃月餅不發胖「最佳時機」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

中秋節, 月餅, 營養, , 體重

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