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倫敦時裝周／孔曉振火辣看秀！BURBERRY短版風衣更潮、戶外質感大包誕生

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記者鮑璿安 ／綜合報導

倫敦時裝周上的矚目焦點，BURBERRY發表2025夏季系列時裝秀， 創意總監Daniel Lee以富有張力的輪廓包裹著標誌性風衣單品，引領大眾進入一場源於英式文化的創意發想，而現場更是星光熠熠，秀場嘉賓包括韓星孔曉振、孫錫久、泰星Bright 等人。

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY秀場嘉賓包括（依序）韓星孔曉振、孫錫久、泰星Bright、台灣女星林映唯。（圖／品牌提供）

孔曉振身穿羽毛點綴的墨綠色針織衫搭配百褶裙，彰顯她成熟氣質；孫錫久則演繹黑色翻領大衣，十足紳士風格，擁有強大影響力的泰星Bright，身穿格紋褲裝和夾克登場，一舉一動都帥度逼人。台灣代表則有女星林映唯，以一頭俏麗短髮造型，運用品牌夾克、及膝長靴，打造出前衛的看秀穿搭。

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲創意總監Daniel Lee持續以新穎的戶外角度復興BURBERRY傳統，斗篷和派克大衣採用塗層布料，使其擁有英式精神的時髦外觀。（圖／品牌提供）

本季大秀佈景由英國藝術家Gary Hume操刀設計，選址於倫敦國家劇院展開，以粗獷主義建築風格融合Gary Hume所擅長的現代格調，獨到的色彩運用，對比出品牌新作的輕盈寫意。 創意總監Daniel Lee持續以新穎的戶外角度復興BURBERRY傳統，斗篷和派克大衣採用塗層布料，使其擁有英式精神的時髦外觀，同時具備對抗陰雨天氣的機能性。而標誌性的格紋詮釋出細膩年輕的姿態，輕巧貫穿夾克、長褲和包款內襯。當然，也出現適合晚宴的羽毛絲質歐根紗上衣、手工縫製的金屬片洋裝，毫無違和地混搭工裝元素，賦予垂墜和律動感。

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

許多大尺寸的肩背包成為秀上重點單品，全新包款靈感取材戶外元素，Country包款採用裝飾有格紋的粒面皮革打造，B Clip包款以壓紋皮、麂皮呈現，具有耐用特質。

看更多大秀

▲▼ 紐約時裝周。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 品牌大使女團Twice成員多賢身穿平口巧克力色洋裝走上伸展台。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼ 紐約時裝周。（圖／品牌提供）

▲本季以「地中海式浪漫風格」為主題，在華麗工藝和極簡廓形中取得完美平衡。（圖／品牌提供）

Michael Kors 2025年春夏系列時裝秀在紐約哈德遜廣場的The Shed藝術中心盛大舉行，本季以「地中海式浪漫風格」為主題，在華麗工藝和極簡廓形中取得完美平衡，手工製作的花卉刺繡面料、蕾絲與光滑的壓皺緞面和棉布，營造出一種慵懶質感，連衣裙被賦予更加修身收腰的廓形，搭配地中海式的鬆弛感印花。當中也不乏紐約印象的西裝外套，鋒利的肩線和加長腰帶疊加出性感氣息。在本季配件包款中，運用手工編織、流蘇拼接皮革的手提包以及水桶包，給忙碌的都市生活一絲喘息空間，帶有編織手柄的極簡手提包同樣是別緻的亮點。

關鍵字：

時裝周, BURBERRY, 孔曉振

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