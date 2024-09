三吉彩花搶穿暗黑機能服！The North Face X CDG全台「一店獨賣」

記者鮑璿安 /綜合報導

The North Face繼續帶來話題聯名,再度攜手日裔設計師川久保玲(Rei Kawakubo)品牌COMME DES GARÇONS,打造出一系列機能感和時尚兼具的單品,涵蓋防風外套、棉服、漁夫帽等,連日本女星三吉彩花也搶先上身演繹,全黑造型超吸睛!

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceXCDG聯名。(圖/品牌提供)





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。(圖/品牌提供)



全新The North Face X CDG聯名系列以簡潔的黑、綠為主要色彩,融合雙方獨到的設計語言,將兩者的LOGO疊加注入單品內,更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語,釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套,採用防風科技與防潑水處理,更搭配雙向拉鍊,實現正反兩穿;而背部拉鍊口袋,可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。





▲The North Face X CDG BELAY 先鋒綠棉服。(圖/品牌提供)





▲The North Face X CDG NORTH DOME 先鋒綠抓絨套頭衫。(圖/品牌提供、翻攝自IG)

▲漁夫帽。(圖/品牌提供)



另也帶來BELAY棉服、抓絨套頭衫、寬鬆剪裁的T恤以及短袖,可折疊收納的聯名款漁夫帽,以簡潔俐落的設計感,形塑戶外時髦搭配,系列於9月19日起在台北101旗艦店獨家販售。

同時,來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作,對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT,LACOSTE經典網球風融合中華武術,當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色,攜手打造出高級運動風貌,系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫,實穿性十足。CLOT 2003年始於香港,陳冠希作為品牌創始人兼創意總監,頻頻與頂級潮流品牌合作,展現CLOT所代表的獨特華人美學文化,此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景,貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花,小鱷魚被串連成為CLOT 標誌,每一處細節都充滿驚喜。

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。(圖/品牌提供)