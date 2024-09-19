三吉彩花搶穿暗黑機能服！The North Face X CDG全台「一店獨賣」

記者鮑璿安 ／綜合報導

The North Face繼續帶來話題聯名，再度攜手日裔設計師川久保玲（Rei Kawakubo）品牌COMME DES GARÇONS，打造出一系列機能感和時尚兼具的單品，涵蓋防風外套、棉服、漁夫帽等，連日本女星三吉彩花也搶先上身演繹，全黑造型超吸睛！

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceＸCDG聯名。（圖／品牌提供）





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供）



全新The North Face X CDG聯名系列以簡潔的黑、綠為主要色彩，融合雙方獨到的設計語言，將兩者的LOGO疊加注入單品內，更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語，釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套，採用防風科技與防潑水處理，更搭配雙向拉鍊，實現正反兩穿；而背部拉鍊口袋，可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。





▲The North Face X CDG BELAY 先鋒綠棉服。（圖／品牌提供）





▲The North Face X CDG NORTH DOME 先鋒綠抓絨套頭衫。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲漁夫帽。（圖／品牌提供）



另也帶來BELAY棉服、抓絨套頭衫、寬鬆剪裁的T恤以及短袖，可折疊收納的聯名款漁夫帽，以簡潔俐落的設計感，形塑戶外時髦搭配，系列於9月19日起在台北101旗艦店獨家販售。

同時，來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足。CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）