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小米好評家電推薦！手持掛燙機、迷你吸塵器　小預算也能買到瘋

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文／LOOKin

預算有限的小資族們真心想要添購家電時，別再只從各大知名家電品牌開始查找，不然一定會被動輒上萬的售價嚇到！由小米所推出的家電商品向來以價格親民著稱，簡約俐落的外型設計也是新一代消費者偏好的風格，還具有完善的保固服務！以下多款家電&生活用品，每個買過的「米粉」都大力讚賞！

1. 米家恆溫電水壺 1S

每個租屋族幾乎都有一個米家恆溫電水壺！潔白俐落的外型，搭配1.7L大容量，利用加厚發熱底盤能保溫至剛剛好的55度C。內膽、壺嘴以及內蓋均採304不鏽鋼，不易生鏽且容易清潔，搭載三重用電保護，待水沸騰後會自動斷電，安全無虞！

▲家電 。（圖／官網）

▲米家恆溫電水壺 1S，NT$895。（圖／小米，下同）
2. Xiaomi 手持掛燙機

手持掛燙機採用鋁質面板，並覆有陶瓷琺瑯塗層，不僅加熱速度快，還能保持穩定的恆溫。只需26秒即可完成加熱，輕輕滑過衣物即可輕鬆熨平褶皺，同時有效保護衣物纖維，延長衣物使用壽命。能夠強力噴出綿密且充沛的蒸氣，兼具平熨和掛燙二合一的功能，無論是掛起來熨燙還是平放熨燙，都能輕鬆應對。貼心的大水箱設計，容量達160mL，讓你一次最多可以熨燙6件衣物，不必頻繁加水！

▲家電 。（圖／官網）

▲Xiaomi 手持掛燙機，NT$595。
3. Xiaomi 智慧攝影機 C301

家中有毛孩、或是需要時時看照的嬰幼兒家庭，都超愛用這款智慧攝影機。具備300萬像素鏡頭，可顯示解析度達2304X1296的2K影像，雙軸穩定器能靈活選轉，可攝錄超寬廣視角，也能透過智慧手機控制鏡頭上下左右的旋轉。

▲家電 。（圖／官網）

4. Xiaomi 智慧破壁調理機

越來越多人喜歡自己在家打果汁果昔，由小米推出的智慧破壁調理機搭載9段變速混拌功能，可視軟質或硬質食材任選一種最合適的速度。而且具有冷熱雙模式，能用同一台機器製作冷熱飲，無論製作美味點心、清爽冰沙、新鮮果汁和美味湯品都可以輕鬆達成。

▲家電 。（圖／官網）

5. Xiaomi 無線洗車機

Xiaomi 無線洗車機採一體式便攜設計，機身重量僅約1.3公斤，能提供舒適且省力的握持，搭載可拆式2000mAh大容量電池並擁有IPX6防水等級，能擺脫線材的束縛，達到真正無線的清洗體驗。擁有強力的水泵系統，並且將皂液罐與槍桿組件整合一體，搭配五合一多功能噴頭，提供直線沖洗、常規清潔、大範圍沖洗、高壓沖洗、與噴灑泡沫等五種出水模式，滿足清洗汽車、植物澆水、沖洗窗戶或清洗冷氣等多功能用途。

▲家電 。（圖／官網）

6. 米家無線吸塵器 mini

每個人家中都很適合擁有一個的米家無線吸塵器 mini，光是官網上的五星好評價就達上萬則！機體僅有0.5kg，搭配13000 Pa的強勁吸力，高性能的無刷馬達，內部直通式雙風道設計，清潔效率超高。尺寸靈活小巧，操作簡單容易，適用於多種清潔需求，床單、靈活探入碰不到的角落隙縫、零食碎屑都能全面吸除乾淨。採用一鍵清理設計，按下按鍵，集塵杯蓋自動彈開，雙手完全不染塵。

▲家電 。（圖／官網）

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 小米, 家電

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