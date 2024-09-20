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台北人氣「漢堡排」7間推薦！爆汁肉餡、熱騰騰鐵板飄香配白飯吃超美味

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文／LOOKin

自去年日本人氣排隊美食「挽肉と米」來台後，美食圈隨之掀起一陣日式漢堡排風潮，新鮮現打的絞肉以獨家手法拍打成肉排，再以獨門方式炙烤，看似相同的漢堡排，吃起來的滋味卻截然不同！編輯整理出多間目前在台北人氣超旺的漢堡排餐廳，其中還有熱騰騰新開幕、來自日本的人氣連鎖名店唷！

福吉漢堡排

源自日本、已在紐約、新加坡、杜拜等全球各地開設共約30家店舖的「福吉漢堡排」，正式宣佈插旗台灣，首店選址在台北中山區錦州街。福吉漢堡排以獨特的「入口即化」口感聞名，特別的鐵板烹飪方式讓用餐者可動手在鐵板上分切、煎製，並能搭配三種不同的醬料創造多樣化的風味、口感。

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲福吉漢堡排首店選址在台北中山區。（圖／福吉漢堡排）

福吉漢堡排採用的是純日本牛肉製成的漢堡排，味道與夏多布里昂類似，此次來台的重磅產品之一「100% A5和牛漢堡排」，無與倫比的柔嫩口感和自然鮮甜的肉質，每一口彷彿都能在口中融化。對於不吃牛肉的人也特別研發了一款「福吉豬豬漢堡排」，肉質扎實Q彈，肉汁豐盈，鹹香適中不油膩。

地址：台北市中山區錦州街423之1號

漢堡排 嘉

創辦人安川嘉紀主廚從1992年開始在日本北海道經營炭火燒肉專門店，並陸續在北海道開設超過十家以上的炭火燒肉專門店，擁有超過20年以上的炭火燒烤經驗，於2021年登陸東京原宿神宮前開設第一間炭火漢堡排專門店，立即成為超高人氣的日本在地旅客排隊的名店之一。每日限定300份炭火漢堡排，都會在晚上18：00前即銷售一空，隔年隨即在表參道再開設第二間炭火漢堡排專門店，並於2024年1月份開設海外韓國首爾店，而台灣先自五月於Global Mall 新北中和環球購物中心設點、並在八月進駐大巨蛋，8／8正式開幕。

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲漢堡排 嘉。（圖／嘉，下同）

除了招牌人氣首推的「厚切牛舌排」，為了歡慶台北大巨蛋店開幕正式推出「炭火牛橫膈膜排」，風味濃郁、口感鮮嫩，再搭配日本F1國產牛漢堡排，反覆拍打製成圓狀，讓漢堡排能360度翻烤平均受熱，一次就可以品嚐到兩種肉品的風味。

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲漢堡排 。（圖／官網）

【Hamburg Yoshi漢堡排 嘉大巨蛋店】
營業時間：11：00至售完為止（11：30開始帶位入場）
入場方式：僅提供現場候位，不接受任何形式訂位
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1004號櫃位

【Hamburg Yoshi 漢堡排 嘉 中和環球】
營業時間：11：30～21：30（最後入場點餐20:30）
現場座席：共計25席次
入場方式：僅提供現場候位入場，不提供任何形式訂位
地址：新北市中和區中山路三段122號4樓

肉的長谷川

在日本擁有高人氣，討論度極高的漢堡排名店「肉的長谷川」，主打每日新鮮現做漢堡排，獨家招牌餐點「100%純牛肉漢堡排」，使用100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，加上日本師傅來台親自傳授製作秘訣，獨家拍打秘方，讓牛絞肉緊密結合，肉汁飽滿，鐵板炙烤，美味牢牢鎖進漢堡排，原汁原味呈現。台灣首店更是派遣日本主廚來台坐鎮，確保品質完美。

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲肉的長谷川討論度極高。（圖／肉的長谷川）

除了經典漢堡排之外，特色餐點首推「長谷川流心漢堡」是漢堡排包裹起司，肉汁與肉香完美結合；另外一款「長谷川日光蛋漢堡排」則是半熟太陽蛋覆蓋漢堡排。每份100%純牛漢堡排還附上日本原裝空運來台的蓄熱石，可以自己掌控漢堡排的熱度。

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號（SOGO百貨-忠孝店B1）

焱の挽肉

由橘焱胡同集團推出的「焱の挽肉」主打炭燒和牛漢堡排專賣店，台北首店插旗松江南京商圈的第一大飯店1樓，全店僅提供27個座位。菜單主打「日本A5和牛挽肉定食」、「金璟雞挽肉定食」、「晶鑽豬挽肉定食」，另有綜合口味「牛豬雞招牌定食」，每份均一價490元，定食內容含三塊漢堡排、一顆雞蛋、日本越光米，搭配湯品、漬物和各式沾醬，可免費續一次米飯與湯品。 特別使用產自富山縣魚津市的優質越光米，甜味、黏度和粒粒分明的口感備受好評。

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲焱の挽肉。（圖／焱の挽肉）

地址：台北市中山區南京東路二段63號1樓

山本漢堡排

來自日本的「山本漢堡排」是東京知名的排隊名店，洋食風格的日式漢堡排，除了經典漢堡排必吃之外，會在桌邊幫忙淋上熱熱起司的「黃金起司漢堡排」也是不能錯過的餐點。多汁又有彈性的漢堡排肉餡，在高溫鐵板上煎得香氣逼人，吃過都難以忘懷。

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲山本漢堡排。（圖／山本漢堡排）

地址：台北市大安區光復南路260巷1號

肉旨房

復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」，引進日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，除經典的日本和牛漢堡排、美牛漢堡排，另開發月見雞、煙燻豬等台灣口味的漢堡排，鐵板牛雜、東港炭烤小捲和豆腐野菇漢堡排等特別選擇。

肉旨房的漢堡排主打無添加，以純肉製成，不加任何澱粉和配料，僅以海鹽和新鮮洋蔥調味。漢堡排製作時，絞肉的次數、調味輕重、與冷藏定型時間和煎製表面的溫度都經過了反覆試驗。肉旨房的牛肉漢堡排有日本和牛和美國牛兩種選項，也有豬肉、雞肉漢堡排的選擇。豬肉漢堡排以國產溫體豬里肌與五花肉製成，雞肉漢堡排當中的彈嫩雞腿肉間還嚐得到雞軟骨丁口感，層次豐富。

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號

挽肉と米

台灣被選為日本「挽肉と米」的第一間海外旗艦店，將挽肉と米的職人精神100%復刻來台，將品牌堅持的新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮的三個現做精神原汁原味帶來台灣，每天早上在店內絞好100%的純和牛絞肉， 並在顧客面前以炭火燒烤， 搭配用羽釜鍋現煮的白飯以及豐富自製配料，用現烤漢堡排的美味，為用餐者帶來幸福！

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲漢堡排 。（圖／官網）

▲「挽肉と米」第一間海外旗艦店選在台灣。（圖／挽肉と米）

地址：台北市中正區忠孝東路二段9號

延伸閱讀

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 台北, 美食, 漢堡排

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