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黃宣曝倒垃圾「超高調穿搭」　 搶示範john varvatos搖滾風混搭柑橘香水

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記者鮑璿安／台北報導

美國紐約男裝設計師品牌 john varvatos以西裝、香水系列聞名，日前發表2024 工匠闇黑淡香水及秋冬服裝系列，邀請黃宣站台，對穿搭向來很有想法的他更透露，自己連倒垃圾都有固定的穿搭，會穿高腰褲和背心，造型十分高調。

▲▼ john varvatos。（圖／品牌提供）

▲▼ john varvatos。（圖／品牌提供）

▲黃宣此次穿著大膽蟒蛇紋印的純羊皮夾克，內搭白色背心亮相。（圖／品牌提供）

黃宣此次穿著大膽蟒蛇紋印的純羊皮夾克，內搭白色背心亮相，他喜歡john varvatos輕鬆的生活方式，再搭配工匠闇黑淡香水深邃的木質柑苔香調，集清新、優雅及陽剛於一身，黃宣更表示，「我覺得現在的造型不僅是身上的衣服穿搭，身上的香氛味道同樣也是有一門學問，很重要的一點是要，找尋自己當天想呈現的心情氛圍」。

▲▼ john varvatos。（圖／品牌提供）

▲▼ john varvatos。（圖／品牌提供）

▲john varvatos發表2024 工匠闇黑淡香水及秋冬服裝系列。（圖／品牌提供）

秋季品牌推出以重生為主題的「RENASCENCE」系列，色彩以巧克力色、灰色、深藍黑色和成熟的橄欖色呈現浪漫的調性，標誌性單品如騎士皮衣、印花長袖襯衫，打造搖滾奢華美學。ARTISAN BLACK 工匠闇黑淡香水，則是清新的柑橘木質調為主軸，融合了橘子、生薑和廣藿香，展現出性感的木質和皮革香調。

▲J.LINDEBERG。（圖／品牌提供）

▲Clubhouse 機能Polo衫、JL經典機能球褲。（圖／品牌提供）

▲J.LINDEBERG。（圖／品牌提供）

▲J.LINDEBERG漸層印象機能Polo衫、JL經典機能球褲。（圖／品牌提供）

同時，J.LINDEBERG 於2024秋冬打造全新主題概念「The Social Club」，正裝方面透過有機棉、針織、羊毛搭配低飽和黑灰營造有別以往的極簡態度，涵蓋小羊皮合身獵裝、海軍藍針織背心、羊毛緹花圓領針織衫等重點單品，提供日常時髦疊搭。而運動愛好者喜愛的GOLF系列突破既有經典橋型Logo，全新JL Clubhouse圖騰首度於秋冬亮相，並延續經典專利TX JERSEY快乾吸濕布料，營造運動時候的舒適感受。

關鍵字：

男裝, 美國設計師, 黃宣, johnvarvatos, 秋冬系列

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