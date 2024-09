厚粉感OUT！「最強打亮修容」盤點　精雕出立體小顏

▲輕輕一掃就打造貴婦般的澎潤肌膚。(圖/品牌提供,以下同)

記者曾怡嘉/台北報導

自然又輕透的底妝已成為趨勢,最大限度保留肌膚原生質感,減少底妝產品用量以降低層層堆疊的厚重粉感,將重點更擺在遮瑕和打亮,堆疊出肌膚的透亮感,盤點打造「立體顏」新作,現在入手還不晚。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕美肌修修筆,1150元。

全網熱銷的淚溝神器H100也同步推出液態版本,色號0.5號稱「液態H100」,在臉部凹陷處進行提亮即可澎潤平整,微霧光質地讓底妝擺脫假面油光感,散發猶如陽光灑落的自然光澤。

▲Bobbi Brown 亮采打亮霜,1,600元。

香檳金的顔色能夠與任何膚色完美融合,柔潤細緻的霜狀質地,一抹融化,利用手或是粉撲都能讓雙頰呈現濕漉漉的水光感,並且絕對不會推掉底妝,讓你一抹展現雙頰立體光。

▲SUQQU 亮采高光蜜粉餅,2,200元。

採用透亮配方,將滿溢透明感的細膩珠光,化作臉上的亮采高光。帶有透明感的基底,無損彩妝光澤,乾淨地點綴出清透且優雅的光澤。本季以天然石為靈感推出2種色選,富含珠光卻不過分豔麗,局部打亮創造好膚質。

#同場加映 修容塑造巴掌小臉

▲YSL 恆久完美持久立體修容盤,2,950元。

以亞洲人膚色調製的修容色號,打造宛若天生的立體臉龐,只要從額頭開始輕輕畫圈順勢帶到太陽穴、顴骨、下巴即可完成,微霧細膩光澤與任何底妝都能完美融合。