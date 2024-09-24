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厚粉感OUT！「最強打亮修容」盤點　精雕出立體小顏

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▲▼打亮修容。（圖／品牌提供）

▲輕輕一掃就打造貴婦般的澎潤肌膚。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

自然又輕透的底妝已成為趨勢，最大限度保留肌膚原生質感，減少底妝產品用量以降低層層堆疊的厚重粉感，將重點更擺在遮瑕和打亮，堆疊出肌膚的透亮感，盤點打造「立體顏」新作，現在入手還不晚。

▲▼打亮修容。（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕美肌修修筆，1150元。

全網熱銷的淚溝神器H100也同步推出液態版本，色號0.5號稱「液態H100」，在臉部凹陷處進行提亮即可澎潤平整，微霧光質地讓底妝擺脫假面油光感，散發猶如陽光灑落的自然光澤。

▲▼打亮修容。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 亮采打亮霜，1,600元。

香檳金的顔色能夠與任何膚色完美融合，柔潤細緻的霜狀質地，一抹融化，利用手或是粉撲都能讓雙頰呈現濕漉漉的水光感，並且絕對不會推掉底妝，讓你一抹展現雙頰立體光。

▲▼打亮修容。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 亮采高光蜜粉餅，2,200元。

採用透亮配方，將滿溢透明感的細膩珠光，化作臉上的亮采高光。帶有透明感的基底，無損彩妝光澤，乾淨地點綴出清透且優雅的光澤。本季以天然石為靈感推出2種色選，富含珠光卻不過分豔麗，局部打亮創造好膚質。

#同場加映 修容塑造巴掌小臉

▲▼打亮修容。（圖／品牌提供）

▲YSL 恆久完美持久立體修容盤，2,950元。

以亞洲人膚色調製的修容色號，打造宛若天生的立體臉龐，只要從額頭開始輕輕畫圈順勢帶到太陽穴、顴骨、下巴即可完成，微霧細膩光澤與任何底妝都能完美融合。

關鍵字：

底妝, 立體顏, 自然光澤, 新品, 打亮

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