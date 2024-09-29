阿蒂仙之香入門推薦12款！最經典冥府之路到花椰菜、無花果都是香材成分

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

香氛迷2024年最期待的盛事之一就是法國小眾香水先驅L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香重返台灣，更馬上在台北開出旗艦店。如果你對這品牌還不熟悉，不妨從這12罐香水開始試試！

創立於1976年的法國小眾香水先驅



L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香創立於1976年，當時的主流香水都是秉持著想要熱賣的念頭所推出，但L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香創辦人Jean Laporte卻勇於挑戰新原料、新香氣，因此被認為是小眾香水先驅。

Jean Laporte其實唸的是化學，他熱衷於實驗，嘗試之前沒人做過的事。基於他的學識背景與自同年起就對大自然的熱愛，後來自然而然的透過化學踏上調香之路，1976年更創辦阿蒂仙之香，藉此宣示他最愛的香水工藝。

他打造了專屬的香水實驗室，以便為客戶和朋友調製香水。不只獨自鑽研，也尋求香水工坊其他調香師的協助，像傳奇調香師Jean-Claude Ellena也是他時常請益的對象。Jean Laporte對香水的魅力深信不疑，因此不斷尋找能帶來嗅覺衝擊的創新成分或方法。調香師們都認為Laporte極具創意，也勇於挑戰新事物，不少人在他的激勵下，繳出突破個人極限的作品。

L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香共有六大系列，品項眾多，推薦可從以下這幾款高人氣熱賣香水開始嘗試。

入門推薦

1.黑莓繆斯淡香水Mure Et Musc

調香師：Jean Laporte

「黑莓繆斯」歌頌著大自然的純樸之悅。這種愉悅的心情就像在陽光普照的日子散步，隨手拾起田野間的黑莓。

黑莓繆斯源自於品牌創辦人Jean Laporte一個前所未有的構想。他在1978年打破常規，以大量的麝香調製一款香水。添加了黑莓，更為這款前衛大膽的香水注入明亮氣息，並在好友Jean-Claude Ellena的協助下，打造出令人振奮的西普調。法國人對這款違背常理調製的淡香水喜愛有加，自此開闢了小眾香水的時代。

香調：柑橘西普調

香氛原料：檸檬、黑莓香調、麝香。

2.冥府之路淡香水Passage D'Enfer

調香師：Olivia Giacobetti

品名的「Passage d'Enfer」是70年代巴黎一條街道的名稱，也是阿蒂仙之香工作室坐落的之處（不過現在已改建）。據說當時街道一邊是小巷、另一邊卻是康莊大道的景象，因此激發出調香師的靈感。

冥府之路中性淡香水是一趟遊走於兩個世界之間的旅程，而這兩個精神世界的唯一連結就是一縷神祕的焚香。香水的結構以Olivia Giacobetti的個人風格，流露優雅質感，先以清透嬌柔的百合揭開序幕，接著迎來木質香的中調。最後則以珍貴的焚香精油收尾，留下迷人的貼膚濃郁氣息。柔和的煙燻香調令人想起神聖的儀式，同時也為冥府之路賦予神祕氣息。

名字乍聽沉重，實際香水聞起來卻帶點空靈感。推出後極為暢銷，也是許多人認識阿蒂仙的開始。

香調：木質花香調

香氛原料：百合花、焚香精油、麝香。

3.冥府之路馥郁版Passage d'Enfer Extreme

調香師：Olivia Giacobetti

這款香水以焚香為主調，象徵重生之意。Olivia Giacobetti突顯冥府之路中性淡香水的經典香調，呈現更濃郁深邃的氣息。更添加了檀香萃取物，打造濃郁且持久的後調。溫潤的乳香與焚香的木質調互相呼應，並為香水賦予深邃的神祕感。最後以香草原精收尾，溫潤宜人。

香調：木質花香調

香氛原料：茉莉花原精、焚香精油、檀香精油。

4.追逐蝴蝶淡香水La Chasse aux Papillons

調香師：Anne Flipo

追逐蝴蝶是Anne Flipo兒時記憶縮影。在晴空萬里的日子裡，在綠意盎然的草地上追逐蝴蝶嬉戲。她以充滿陽光氣息的白色花束描繪兒時的田園景致。這款淡香水以檸檬花純淨清新的氣息揭開序幕。中調則以盛開的橙花、茉莉花和萊姆香調接續，綻放令人陶醉的美好活力氣息。最後則延伸為優雅的晚香玉，象徵年輕女孩化身為獨當一面女性的蛻變過程。

電影《我就要你好好的Me Before You》中，女主角在片尾所逛的香水店就是阿蒂仙，而她帶走了這罐香水，象徵得到自由與祝福。

香調：花香柑橘調

香氛原料：茉莉花原精、菩提花、晚香玉原精。

5.玫瑰追憶淡香精Mémoire de Roses

調香師：Christophe Raynaud

玫瑰追憶靈感來自Christophe Raynaud在印度與玫瑰的美麗邂逅。這款香水的特別之處在於帶有「愉悅」的氣息，以柑橘香氣帶出清新與明亮。並採用玫瑰濃縮液，氣味淡雅宜人，但持香表現依然出色，忠於Christophe Raynaud的一貫風格。

香調：花香柑橘調

香氛原料：橘子精油、玫瑰精油與原精與濃縮液、麝香。

6.無花果香淡香水Premier Figuier

調香師：Olivia Giacobetti

「無花果香淡香水」是香水歷史上的一大創新里程碑，由Olivia Giacobetti首開先例創作出的無花果香香調，為往後的調香師開啟了全新的可能性。氣味清新的無花果香葉、絲滑的樹液、溫暖的空氣、香甜的果實，就連整棵無花果樹的樹蔭都蘊含在這款香水裡。

香調：木質綠葉調

香氛原料：無花果香葉香調、無花果香香調、雪松精油。

7.狂戀苦艾淡香精Fou D'Absinthe

調香師：Olivia Giacobetti

狂戀苦艾將帶你回到「美好年代」，重溫洋溢波希米亞風的巴黎夜晚。人們自得其樂地喝著號稱禁忌之酒的苦艾酒。Olivia Giacobetti以苦艾酒香調為這款香水揭開序幕，象徵這個世代的歡樂與自由。她更使用白芷調製出質感優雅的淡香精，在清新與辛香兩種截然不同的氣息之間取得完美平衡。這是一款經過重新演繹的經典香水，適合想要打造個人獨特穿香風格的人。

香調：木質芳香調

香氛原料：大茴香精油、歐白芷精油、廣藿香原精。

8.淘氣大野狼淡香水Mechant Loup

調香師：Olivia Giacobetti

一趟穿越濃密榛果森林的抽象之旅。大野狼試圖以苦甜香調的樹脂、烤榛果、杏仁糖和甘草誘惑小紅帽。小紅帽在逃離大野狼的誘捕時，卻因踩到樹枝和秋天乾燥的樹葉而發出聲響。空氣中洋溢著乾烈的大地香調、潮濕的木頭味以及樹皮上乾掉的樹液味。

香調：木質琥珀調

9.布列塔尼的空氣淡香精Un Air de Bretagne

調香師：Juliette Karagueuzoglou

布列塔尼的空氣有如海風拂過身體般的輕鬆愜意，聞起來就像經歷風暴過後唇間所嚐到的海水鹹味。以海草原精作為主要成分，帶出朦朧的海水鹹味。在調香師的巧手之下，柏樹和橙花的香氣若隱若現，就像太陽與雲朵的捉迷藏一樣。最後再以深邃的琥珀香調輕撫肌膚，帶來暖陽般的溫潤擁抱。

香調：花香水生調

香氛原料：橙花精油、海草原精、灰琥珀香調。

10.純魅零陵香淡香精Tonka Blanc

調香師：Alexandra Carlin

《Le Potager繽紛田園系列》是非常前衛的創作，靈感來自於Jean Laporte使用植蔬調製香水的實驗過程。Alexandra Carlin追隨他的腳步，發揮大膽創新的創造力，成為第一位在香水組成中使用花椰菜萃取香調的調香師。

香調：琥珀美食調

香氛原料：橙花原精、花椰菜萃取、零陵香豆原精

11.絲旅舊夢淡香精Cuir Grenat

調香師：Christophe Raynaud

摩洛哥皮革工坊的嗅覺回憶。Christophe Raynaud設計了一系列的香氛珍寶與逸品。這款皮革調香水以明亮的氣息揭開序幕，隨之而來的是粉香味的覆盆子香氣，描繪著與晦暗皮革工坊外烈陽形成對比的氣味。

香調：皮革果香調

香氛原料：覆盆子香調、皮革香調、灰琥珀香調。

12.神秘深淵淡香精 33 Abyssae

調香師：Daphné Bugey

Daphné Bugey透過《La Botanique系列》述說在夜幕低垂之際甦醒的大自然幻象。

其中的「神祕深淵」是海底花園的幻象，那是一個安靜祥和之境，那是寧靜與自我照護的避難所。清新尤加利樹詮釋了這幅意義深遠的意象。Daphné Bugey更使用了氣味幾乎等同麝香與木質味道的開司米酮呈現舒適宜人的木質調，藉此演繹海底氛圍。

香調：馥奇（芳香）木質調

香氛原料：尤加利精油、玫瑰精油、開司米酮。

La Botanique系列瓶身上的數字代表香水經過第幾次的配方調整後被採用，像神秘深淵33 Abyssae就是第33次的配方。

L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香2024年重返台灣，首間旗艦店開在台北中山區誠品南西百貨一樓，9／26開幕！

如創辦人Jean Laporte所形容，L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香巴黎香水店即是一座「香水天堂」，台北旗艦店也承續巴黎店鋪概念，邀請每個人在此空間中，以最放鬆自在的狀態盡情探索香氣。

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