2024抗老精華18款推薦！奢華滋養搭配有感成分　一抹實現無痕美肌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

頂級保養市場不斷成長，尤其是「抗老」成為最不可忽視的關鍵字！今年抗老精華不管是頂奢款、初老款，都在成分、配方、科技上不斷精進，為大家實現無痕美肌！

先前我們介紹過主打「小V臉」的拉提精華，如果還想看更多抗老精華，這邊都整理好了。

ELIXIR怡麗絲爾膠原新肌光速精華

ELIXIR怡麗絲爾日本科學家團隊歷經30年研究，發現位於肌膚表皮層與真皮層交界處、厚度僅0.1微米的「基底膜」是翻轉肌膚多重老化問題的核心關鍵。

基底膜在健康的狀態下如同一件薄而堅韌、富有彈性的「肌膚緊身衣」，但日本發現，所有想像得到的肌膚老化因子，例如：乾燥、暗沉、毛孔粗大、皺紋與鬆弛，都是因為基底膜受損，導致無法有效讓年輕因子正常運作及增生膠原蛋白。

因此ELIXIR怡麗絲爾2024年推出「光速精華」膠原新肌光速精華，添加全新資生堂集團獨家研發、從21,476種珍稀成分中淬煉，並榮獲全球13項抗老專利認證的獨家高效抗老成分「新肌酮」，幫助強健基底膜，層層修復肌膚屏障。

另外還使用了高速滲透科技「超導年輕光速科技」，僅需1/3的乳化劑用量即可以「面狀」取代傳統「點狀」，形成與細胞間脂質同樣為層狀結構的無縫隙超薄膜，使高效抗老成分可以更快速融入肌膚、滲透至肌膚深處，不需要仰賴美容儀就能將每一滴成分均勻吸收，直達肌底。

THE WHOO后重生秘帖

THE WHOO重生秘帖再度升級，這次著眼於肌膚年輕的核心關鍵NAD+，經過LG研究所10年研究，開發出能提高NAD+穩定性與高吸收率膠囊化技術的「NAD Power24™」成分，再搭配一向很擅長的宮廷韓方（槲皮素、甘草次酸），提前護理10種老化信號。

全新升級的重生秘帖還使用了THE WHOO的專利劑型技術力，輕輕一抹即貼合肌膚的輕盈觸感，不黏不膩更好吸收。

L'OCCITANE歐舒丹蠟菊賦活御緻晶球

L’OCCITANE歐舒丹2024年推出全新限量「蠟菊賦活御緻晶球」專為重要場合前的肌膚急救與換季時的肌膚不穩期設計。

每一罐中都有滿滿的蠟菊賦活御緻晶球中，當中蘊含著有史以來最高濃度的蠟菊精華油與「天然視黃醇」蠟菊超效醇萃，濃縮兩倍蠟菊賦活能量，在短時間內發揮卓越密集修護效果。還揉合雙重玻尿酸、乳油木果油和維他命E，經過28天的密集修護更能將肌膚抗老能力推向全新高度。

獨家科技晶球一抹即化，轉化為輕盈柔膚的質地。摒棄傳統修護安瓶或面膜的繁瑣包裝，蠟菊賦活御緻晶球選用可回收玻璃瓶材質，尺寸恰好可供使用一個月。

同場加映：蠟菊賦活極萃

蠟菊賦活極萃也於2024年再度升級上市。全新配方結合效果媲美A醇但卻更溫和的蠟菊超效醇萃、多種植萃活性精華油與蠟菊核心萃取物，並新添加了草本瞬塑精萃與玻尿酸。

獨家緊緻配方能迅速深入肌底，顯著提升肌膚緊緻度，提供強大的漸進式緊緻效果，幫助撫平五種不同類型的臉部皺紋，特別針對靜態與動態皺紋進行修護。

L’OCCITANE歐舒丹以肌膚耐受性高達98%的蠟菊超效醇萃作為蠟菊賦活系列主成分，讓所有膚質皆可以享受與維生素A一樣的抗皺力，卻不用煩惱肌膚敏感問題。

ELEMIS海洋膠原全能逆時精華

ELEMIS 2024年秋冬推出修護新品海洋膠原全能逆時精華，主打使用全球首創的「3重逆時海藻膠原複合物」（Opal Skin Algae Complex），也就是將範氏斜斑藻、菱形藻、並基角毛藻三種微米海洋矽藻萃取複合物，封存在科技仿生小球藻運輸系統中。

如此能保有最高活性、增強親水性與親油性，還能實現高效滲透肌底、層層釋放修復力，更能針對膠原蛋白下降的肌膚有感逆時修護，幫助改善紋路與老化跡象。

另外，品牌獨家明星成分「粉紅團扇藻」也再進化，分子更小易吸收。並結合海洋細胞脂質有機化合物、海洋角蛋白酶，是全部使用海洋成分的純海藻精華，協同打造更緊緻水潤的健康肌膚。

Dior迪奧精萃再生玫瑰微導精露

迪奧美妍科學團隊，發現了肌膚健康的關鍵為豐沛的「微營養精華」，因此在2024年全面升級「精萃再生玫瑰微導精露」。

首次在精華中融入「玫瑰微營養胜肽複合物」，新加入岡維拉玫瑰的玫瑰花瓣雙精萃，再揉和玫瑰花瓣精華油與玫瑰花液等，當中富含Omegas和礦物質，為肌膚注入豐富微營養素。

還有新加入的雙重玻尿酸強效保濕，並以一萬顆玫瑰微導膠囊將這些精華完整封存提高活性傳導力，高速啟動肌膚復原機制，讓肌膚回歸健康彈潤。

賈靜雯也再度以迪奧保養大使之姿分享：「擇食是我富養自己的方式，不是要吃得多貴，而是要吃好、吃對！身體需要維他命、肌膚需要微營養素，我給肌膚吃的超級食物就是迪奧精萃再生玫瑰微導精露，一滴就有肌膚需要的微營養素，從肌底補足能量。」

克蘭詩至臻凝時月神花修護微導精萃

克蘭詩至臻凝時頂級保養系列2024年再添全新力作「至臻凝時月夜修護微導精萃」。

這支精華液訴求結合肌膚生理時鐘、善用夜間肌膚修護重啟機制，將具備修護滋養效果的有機薔薇玫瑰油與珍稀植萃油與有機褐藻萃取包裹於7900顆微導晶球中，懸浮浸潤於由全新配方「月光石新生精萃、月神花活性凝萃、三重精品級胜肽」等三大配方組成的水潤精華當中，創造與肌膚的最佳相容配比。

一抹瞬間精油與精華融合滲透，滋養不黏、潤澤不膩，講究的質地創造有感的緊緻新生，使身處於緊張生活節奏的女性，即使無法進入長時間的深層睡眠模式，也能為肌膚開啟速充的飛航模式，越睡越美麗。

克蘭詩黃金雙萃精華

克蘭詩2024年迎接品牌創立70週年，也特地升級經典產品，推出全新「黃金雙萃精華」，訴求打造能同時解決85%後天老化和15%先天老化的抗老精華。

黃金雙萃精華以表觀遺傳學為理論基礎，號召超過60位同卵雙胞胎加入研究，並從853種植物中層層過濾篩選，才找出這次使用的「普羅旺斯巨型蘆葦」，是打造後天老化逆轉科技的核心成分，結合原先就有的黃金薑黃等22種植萃配方與5種活性萃取，共計27種尖端配方，全方位升級黃金雙萃精華抗老效能，涵蓋淡紋、緊嫩、透亮等方面。

除了成分，黃金雙萃精華還擁有雙質地配方，克蘭詩實驗室複製了肌膚皮脂膜比例打造水：油 = 2：1的雙質地配方，讓黃金雙萃精華具備更優良的滲透吸收效果。

這次用量設計也更彈性，瓶蓋的「黃金轉轉鈕」，讓大家不再受限大滴與小滴兩種用量，可依據天氣狀況、早晚與個人需求，旋轉按壓出喜愛的用量。另外還採用無瓶蓋減塑包裝，以24%回收材質製成，全瓶身94%可以回收。

LANCOME蘭蔻超極限肌因賦活露

蘭蔻「小黑瓶」肌因賦活露2009年問世後就成為熱賣的修護精華液，之後歷經多次演進，2024年又升級為「小黑瓶PRO」超極限肌因賦活露，主打「β-肌因再生修護科技」 。

這次最重要的新添加成分就是「β-葡聚醣」，能激活肌膚自主修護能力，達到彈潤撫紋效果，還適用於科學美容前後，幫助修護肌膚的不穩定。搭配上一代小黑瓶就有的益生質與益生菌相關成分、以及新的甘草精華、玻尿酸等等，幫助強化肌膚屏障功能。

包裝上除了專利自動吸取滴管，每次使用都汲取完美的精華液分量之外，50ml的尺寸也率先推出了補充瓶，可重複填充瓶身更環保。

L'OCCITANE歐舒丹馭時金燦活萃

歐舒丹發現飽滿上頰的倒三角形是視覺年輕的重要關鍵，即便膚況再好，若輪廓線不上揚或上頰凹陷，看起來也會顯老。因此2024年重磅推出「馭時金燦活萃系列」。

系列主打從科西嘉海洋的紅叉珊藻中萃取出「紅叉珊藻活膚金萃」，紅叉珊藻富含牛磺酸，能賦予肌膚強大能量，宛如讓衰老肌膚喝完能量飲般重拾活力。

再結合獨家抗老核心「蠟菊超抗皺複方」（蠟菊精華油加上抗老撫紋媲美A醇但更溫和的蠟菊超效醇萃），協同改善肌膚張力的「金緻塑顏胜肽」形成獨特的青春強效配方，在修護滋養與緊緻撫紋下鎖住肌齡，同時打造拉提輪廓感，跟垮臉老態說再見。

尤其是系列中的精華液「馭時金燦活萃」結合抗皺、再生、緊顏三大功效於一身。一罐中蘊含超過8,500顆微脂囊晶球，包覆蠟菊超抗皺複方、紅叉珊藻活膚金萃及金緻塑顏胜肽等強大的青春活性分子。

輕推抹於肌膚上時是水感精華，微脂囊晶球經推抹後會釋放出裡頭的抗老成分，準確的輸送至需要修護的老化部位發揮最高的抗老效果。使用後觸感濕潤、輕盈不黏膩，立即感受到絲滑彈潤。

同場加映：馭時金燦極致駐顏護理

因應新抗老系列推出，SPA L’OCCITANE歐舒丹美妍美體中心也推出馭時金燦極致駐顏護理。

以新升級的卓越青春修護配方搭配30分鐘的歐舒丹Spa獨家三階段按摩技法，強效對抗所有老化跡象。

按摩以頭皮穴點釋壓舒緩緊繃情緒開始，第一階段透過刺激結節釋壓點放鬆臉部肌肉、恢復活力；第二階段以獨家提拉玉石加強下顎及眉眼提拉，提升肌膚微循環；最後階段以獨創的日式SHIATSU指壓式技法按摩輪廓線，重塑臉部線條。

另外還有120分鐘的尊寵版，將按摩保養沿伸至肩頸與前胸，加強頸部去角質，搭配細膩到位且韻律有致的獨家天鵝頸按摩技法，最後以胸頸敷膜作為完美句點。針對使用頻繁卻易疏於保養的肩頸、前胸部位提供全方位的呵護，再現優雅無痕胸頸線條。

茱莉蔻賦活再生發光雙精萃

Jurlique傳承1993年經典活能再生系列「使肌膚回歸年輕健康根本」的精神，重磅打造全新賦活再生發光系列，99%高效植萃配方訴求以最純粹的成分、提供最適合肌膚吸收的質地與劑型，為因環境、壓力等等種種外在因素，導致肌膚蠟黃、暗沉、細紋等疲憊壓力肌膚族群獨家研發。

其中關鍵「高肌能複合物」就來自紫錐花、鳶尾花根、接骨木花、、聖羅勒四款高能量植萃，幫助補充肌底電能ATP，全面修護與提升膚況，突破素顏極限，由內而外散發完美肌膚光澤。

系列中首推「賦活再生發光雙精萃」，蘊含13種高效植物精萃成分，是賦活肌底再生關鍵。

雙重油水配方，一抹化水細緻質地直達肌底，以肌膚結構相似性極高20%的植物角鯊烷作為油相基底，與高強度抓水性80%的玻尿酸作為水相基底，搭配高肌能複合物、光采複合物、卡卡杜梅、維他命E與火龍果，全方位補給肌膚能量，重拾肌膚光澤。

德卡Pro膠原彈潤精萃

年過25歲後體內膠原蛋白合成開始減少、分解增加，而且隨著年齡增長、不正常的生活作息、壓力都會加速膠原蛋白的流失，讓肌膚鬆弛、出現細紋。

德卡Pro膠原彈潤精萃就以「針對隨著年齡增長而流失的膠原蛋白」為著眼點，以Pro膠原蛋白複合物賦活I型膠原蛋白幫助撫紋抗老，偕同野生木藍與康乃馨花瓣萃取提升膠原蛋白活力。

還有高保濕成分聚麩胺酸、荷荷巴酯、海藻糖，直達肌底補充水分，再以精胺酸與肌肽提升肌膚強韌度並達到平滑緊緻。三管齊下讓保濕水潤強韌肌底，有效撫平皺紋，恢復透亮豐盈，看起來更健康年輕。

按壓式瓶身設計將成份新鮮封存，輕盈不黏膩的精華質地能迅速深入肌底滲透，極速發揮作用。

Bobbi Brown維他命完美精華

Bobbi Brown維他命家族成員再+1，推出重磅新品「維他命完美精華」，主打細緻、提亮雙效合一。輕抹即將肌膚調整至油水平衡狀態，日常保養為清新妝容打造完美肌底，妝前使用可讓妝感服貼不起屑，整天綻放水潤光澤。

顧名思義裡頭富含豐富維他命成分，包含維他命B3與C淡斑去暗沉、舒緩並提亮膚色。另外還有保濕果萃複合物與乙醯葡萄糖胺，輕推抹開後一秒化水好吸收，質地輕盈不黏膩。

REVITAL莉薇特麗多胺超微無痕精萃

REVITAL莉薇特麗2024年宣布跨入醫美級肌膚保養時代。首支「多光多胺瓶」多胺超微無痕精萃就主打擁有兩大獨家專利成分醫美級超微玻尿酸、Re-vital關鍵拉提多胺，獨家超微分子直達最深關鍵抗老層，高效抗皺撫紋。

「醫美級超微玻尿酸」以獨家研發微型化技術，使玻尿酸分子縮小為一般的33%大小，比奈米玻尿酸更完整保留功效，並可激速滲透。「Re-vital關鍵拉提多胺」來自品牌40年抗老科學研究，可直達關鍵0.0001mm抗老基底膜，有效修護老化受損，深層賦活。

小小一瓶可用於任何想要抗皺撫紋的肌膚部位，眼周肌膚也可使用。

品木宣言全新「駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華」

在駐顏有樹全效撫紋A醇眼霜之後，品木宣言推出「駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華」。

主打添加「無痛新A醇」屬於新一代維生素A衍生物，成分更溫和更穩定，無須建立肌膚耐受期，就能無痛煥膚並撫紋緊毛孔，同時使肌膚細緻平滑，早晚皆可使用。

搭配品牌原有「激升膠原力的逆齡榆綠木」、六胜肽、深海巨藻萃取，讓抗老力更全面。

海洋拉娜全新創世紀原晶逆時金萃

La Mer海洋拉娜最頂級「創世紀原晶系列」生力軍創世紀原晶逆時金萃升級登場。比起上一代添加雙倍「原晶奇蹟活凝金萃™」，為肌底注入滿滿賦活能量。瓶身也從滴管是改成壓頭式設計，使用起來更便利。

說起「原晶奇蹟活凝金萃™」這個成分的誕生，其實是美麗的意外。在海洋拉娜的Max Huber實驗室中，一位科學家偶然間發現實驗室燒杯內的奇蹟活凝金萃Miracle Broth™ 形成了純淨珍稀的結晶，而後經過團隊多年的潛心研究才得到經歷高倍濃縮淬鍊而成的原晶奇蹟活凝金萃Crystal Miracle Broth™，賦予肌膚加倍煥新能量與深層彈力滋養，撫平歲月痕跡。

另外配方還在「澎澎紅藻」的提煉過程中添加24K純金，以協同膠原蛋白緊實肌膚。同時以創新研發的「冰島皇家海藻萃取」和「煥顏撫紋發酵精華」突破抗老配方天花板，四大奢華成分互相加乘作用，幫助肌膚一次細緻、透光、彈性、澎潤。

Dior迪奧逆時能量超擊抗皺筆

玻尿酸原本就存在於人體中，能夠抓住自身100倍重量的水分，形成緊密的膠質型態，保濕、鎖水之餘也為肌膚撐起澎潤緊緻。但體內玻尿酸會隨年齡增長而加速流失，30歲時就已流失近75%。迪奧美妍中心也發現，肌膚內的基底膜「肌活因子」接合鞏固力減弱時，同樣會導致玻尿酸流失。

原有玻尿酸流失後就會導致肌膚逐漸缺水，肌表乾燥，最後逐漸地在額頭、眉間、眼角、鼻翼、臉頰、唇周等部位開始形成紋路，像是皺眉紋、魚尾紋，法令紋等等。

這次Dior迪奧推出「逆時能量超擊抗皺筆」，就特別注入高濃度「雙重玻尿酸複合物」，以大小分子玻尿酸，幫助肌膚內澎潤、外撫紋，並結合迪奧逆時能量系列明星成分喚妍草酵素萃取液，為肌膚快充能量，提升基底膜「肌活因子」接合鞏固力，網住玻尿酸分子不流失，一筆就能立即澎潤，有感撫紋。

而且迪奧逆時能量超擊抗皺筆特地設計成纖細管身搭配極細筆尖，比手指塗抹高出200倍精準度，一筆直擊肌膚紋路。除了日常保養，也設計成補妝可用。補妝時，只要於紋路、眼下、唇周輕點後推勻，即可瞬間修飾細紋

嬌蘭蘭鑽御光能量精華

嬌蘭全新「蘭鑽金緻御光系列」，自30,000品種的蘭花中找到被譽為「光之主宰」的喜瑪拉雅雪蘭並從中萃取精華，濃縮於最新「亮子激能光導科技TM」（Gold QuantumTMtechnology），可作用至極微小層面，促使肌膚煥發驚人的活力，造就全新「蘭鑽御光能量精華」。

蘭鑽御光能量精華具有柔軟的絲絨般質感和極為順滑的塗抹觸感。配方中還有煥光胜肽、六胜肽與抗老維他命C，同時注入白色微粒珍珠和24K黃金顆粒，可提亮膚色，恢復肌膚的自然光澤。日復一日使用後可恢復完美的肌膚。讓膚質細嫩，膚色變得更明亮、更透明。

蘭鑽御光能量精華以金色與光妝點瓶身，金色拉絲的鋁質瓶身包含了智慧可填充機制。可回收的拉製玻璃瓶可大量減少使用鋁和一次性塑膠，同時也推出了補充瓶身。

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