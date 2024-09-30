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Hello Kitty 50週年輪到adidas Gazelle　超Q壓印、蝴蝶結鞋帶細節搶先看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

三麗鷗門店擔當Hello Kitty今年適逢50週年，眾多聯名陸續登場，本次搶先帶你看即將登場的Gazelle聯名鞋款。

Hello Kitty誕生50週年，各式聯名陸續曝光，除了早先與Baby-G、Crocs、Beams的聯名之外，adidas也陸續推出多個系列的聯名款式，繼Superstar、Samba等鞋款後，最新的Gazelle聯名款式也搶先曝光！

Hello Kitty 50週年聯名Gazelle曝光

風靡全球的三麗鷗明星角色Hello Kitty迎來50週年之際，展開許多聯名合作，今年與adidas合作推出Slids、Superstar、Samba鞋款之後，與Gazelle鞋款的合作也提前曝光！

這次與Gazelle合作的鞋款主要以白底紅線為主要設計，鞋身上搭配的是紅色Kitty蝴蝶結刺繡與Kitty大頭圖樣點綴。

巧思不止於鞋身，在左右腳鞋舌處也分別有Hello Kitty與愛迪達三葉草的標誌，展現這次聯名的專屬感，特別的是在鞋帶處綁成三個蝴蝶結的設計，讓鞋款處處藏著Kitty的甜美氛圍。

藏在鞋內裡的是燙金色的三葉草標誌，以及將50週年的「0」換成Hello Kitty大頭圖案的聯名標誌，誠意十足。

這次聯名不僅融入了Hello Kitty受人喜愛的標誌性元素，從鞋身設計到細節處理，都充滿了粉絲們熟悉的可愛氛圍，預計在2024年10月上市。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 凱蒂貓大頭鞋跟可愛到不行！凱蒂佩芮跟Hello Kitty聯名亮相，3鞋款推薦

● 星巴克Hello Kitty聯名超萌登場！還有4款杯緣子盲盒，開賣時間+價格

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