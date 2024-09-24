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真的可以去IKEA睡一夜啦！「躺平派對」盡情跳床、枕頭戰玩翻天

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記者蔡惠如／綜合報導

每次去逛IKEA都想要睡在寢具區嗎？現在你有機會了，IKEA內湖店首度舉辦「躺平派對」，要讓消費者堂堂正正在IKEA店裡睡一晚，親身體驗床鋪好不好睡，還能盡情跳床跟打枕頭戰，睡完的寢具還能帶回家，有沒有賺這麼大？想去IKEA睡一晚的民眾趕快去報名！

▲IKEA 。（圖／IKEA提供、翻攝IKEA官網）

▲IKEA寢具花色多樣。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

IKEA內湖店將首度舉辦「躺平派對」，讓參加者在賣場的床上過夜，親身體驗床墊的舒適度，而且還開放盡情跳床、枕頭大戰等趣味體驗，睡過的寢具還能直接帶回家，從枕頭、棉被到床包等寢織品全部實際體驗，還有跳床活動直接挑戰雙層獨立筒設計的VÅGSTRAND彈簧床墊，主打支撐力強且保有彈性，支撐力與舒適度直接試了再說。

各式枕頭也不缺席，IKEA直接安排枕頭大戰，可使用不同材質與設計的枕頭，如人體工學枕頭、涼感枕等，藉此比較它們的觸感與支撐性。現場還設有枕頭池區，供參加者放鬆，並可以在躺平區感受多款寢具的整體舒適度。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供、翻攝IKEA官網）

▲IKEA的寢具很受歡迎。

活動的趣味性也延伸到整體氛圍的設計上，活動現場將設有創意拍照打卡點，且無論是在跳床區或枕頭區，都有滿滿創意擺設，輕鬆就能拍美照。還有超Chill的DJ音樂跟經典小食，一邊放鬆身心也能吃點心。

想參加的民眾即起至9／29，可透過IKEA LINE官方帳號報名，抽中參加資格還可攜伴同行。活動當天其他消費者致店參加互動體驗，完成後還能獲得限量「躺平派對限定燙布貼」。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供、翻攝IKEA官網）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供、翻攝IKEA官網）

▲IKEA是許多人添購寢具時的首選。

義大利精品寢具品牌CARRARA日前進駐SOGO復興館9樓，開設北台灣首間品牌概念櫃。該品牌成立於1948年，以高品質的毛圈系列產品聞名，代理商日比表示，其作品融合義式簡約與現代時尚，能為消費者提供更多中性風格的多元化選擇。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

▲義大利原裝進口HERITAG 數位印染雙人平單組，22,800元。

CARRARA品牌特色在於運用高科技數位印染技術，為織品賦予鮮明的色彩和動感的幾何圖案，包括床單被套、毛巾、浴袍等產品，都呈現出低調奢華的義式風格，中性的色系與鮮明的色調，為居家空間增添一抹摩登氣息，也能輕鬆展露使用者的個人風格。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

▲義大利原裝進口 GHEN 數位印染雙人平單組，22,800元。

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IKEA

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