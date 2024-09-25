NewJeans全員牛仔裝萌翻！Danielle穿CK內衣曬纖腰、同款超燒單品登場

記者鮑璿安／綜合報導

韓團NewJeans在時尚界擁有影響力，最近更驚喜登上Calvin Klein全新秋季形象廣告，當中Hanni、Danielle分別頂著眉上瀏海以及雙馬尾捲髮造型，散發活潑俏麗氣息，5人一字排開穿著全新牛仔單品成為真正的NewJeans女孩！





▲NewJeans 5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein一同出鏡全新廣告。（圖／品牌提供）

NewJeans 5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein一同出鏡全新廣告，展現她們率性的面貌，這次主軸是秋季丹寧造型，畫面中她們分別混搭了牛仔褲、T 恤和外套等單品，褲裝包括錐形、寬鬆和直筒版型，皆為日常百搭單品，散發復古90 年代時髦風格，女孩們還換上了色彩亮麗的Calvin Klein標誌短袖T恤，Danielle更示範了Logo內衣單品，露出纖細腰身，頂著一頭蓬鬆捲髮出鏡，在精緻的混血臉孔襯托之下非常吸睛。





▲NewJeans身穿最新秋裝 。（圖／品牌提供）





▲Calvin Klein 90s丹寧夾克；90s直筒牛仔褲。（圖／品牌提供）



NewJeans也表示：「我們很高興能夠成為 Calvin Klein 形象廣告的主角。Calvin Klein一直打造自信美學，我們與品牌及其團隊一拍即合。該形象廣告以我們的個性為焦點，我們亦能盡情享受穿上最新秋裝的樂趣。」





▲王一博擔任日本高端牛仔品牌 EVISU全球代言人，日前搶先演繹2024秋季新品。（圖／品牌提供）

同時，大陸男星王一博擔任日本高端牛仔品牌 EVISU全球代言人，日前搶先演繹2024秋季新品，他來到日本拍攝最新形象照，此次演繹單品涵蓋牛仔外套、羊毛毛衣、多口袋褲裝等，在鏡頭捕捉之下彰顯他冷酷率性的男神魅力。牛仔外套以幻彩紗線織造，配合洗水效果呈現湖水藍色的漸變層次，格外具有華麗質感；另外也特別運用仿舊工藝，標誌性的海鷗圖案與深淺不一的噴色布料相佐，傳遞滿滿街頭風格。