搶看Uniqlo U質感新作大地色針織衫、外套！ZARA繽紛馬戲團聯名必收

記者鮑璿安／綜合報導

季節交替之際，快時尚品牌也紛紛展開聯名攻勢，ZARA 與造型師Harry Lambert 再度打造聯名系列，以馬戲團為靈感，將各種歡快元素注入復古廓形單品中。而高人氣設計師聯名Uniqlo U 2024秋冬系列也即將登場，無論是保暖度或是設計感都達到完美平衡，形塑迷人日常穿搭。

▲Harry Styles 的御用造型師Harry Lambert 與 ZARA攜手帶來二度聯名 。（圖／品牌提供）





▲秋冬單品參考大量七十年代風格元素 。（圖／品牌提供）

Harry Styles 的御用造型師Harry Lambert 與 ZARA攜手帶來二度聯名，本次的Cutie Circus系列涵蓋多達70件單品，Harry Lambert 也參考大量七十年代風格元素，出現短版指揮官西裝外套、靈感來源於小丑及劇團表演者的筒型長褲，以及手工拼接的針織衫等，讓秋冬時節洋溢濃濃復古韻味。而Harry Lambert與藝術家 Aysha Nagieva 合作的訂製印花也是本次亮點，更加入了「Free popcorn」、 「anyone?」等趣味標語，如同置身於馬戲團一般延續奇幻之旅。





▲Uniqlo U 2024秋冬系列，由兩位聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎研發中心團隊共同打造 。（圖／品牌提供）



▲男女適穿 小羊毛針織外套 。（圖／品牌提供）





▲ 男女適穿 PUFFTECH 蓬鬆連帽外套 。（圖／品牌提供）





▲女裝 棉質混紡半開襟襯衫(長袖) 。（圖／品牌提供）

令人期待的Uniqlo U 2024秋冬系列，由兩位聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎研發中心團隊共同打造，於9月27日(五)上市，本次更加注重功能性與極簡輪廓，包含多款男、女裝襯衫、AIRism棉質休閒上衣與休閒長褲，運用內斂色彩施展減法美學，多款單品都能夠混搭。另外也考慮到換季的保暖需求，帶來PUFFTECH輕暖科技大衣，立領修長造型配上無肩線的拉克蘭連袖，多個口袋及暗釦展現機能設計細節；也有連帽外套、輕暖科技背心，皆是不分男女都能夠駕馭的單品。