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劉以豪「外套不穿好」露肌肉線條！曝穿搭秘訣愛上Levi's寬鬆神褲

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記者鮑璿安 ／綜合報導

來自美國的丹寧品牌Levi's日前帶來全新寬版直筒繭型褲568，邀請品牌大使劉以豪親自演繹率性穿搭，他換上全套丹寧裝搭配白背心，模樣帥氣清新，也透露自己私下偏好寬鬆版型的單品進行疊搭，更能修飾身材。

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲Levi's日前帶來全新寬版直筒繭型褲568，邀請品牌大使劉以豪親自演繹率性穿搭。（圖／品牌提供）

劉以豪此次特別詮釋568版型全新視覺，以丹寧外套內搭白背心、淺色水洗直筒繭型褲裝，隨著鏡頭捕捉下帥氣瞬間，他更若隱若現秀出肌肉線條，造型散發熟男魅力。他對於穿搭很有一套，也特別提到：「平常我就蠻喜歡以寬鬆單品來做出層次搭配，本次著用的568丹寧褲是硬挺的丹寧面料，在身型修飾上也有很大的加分作用。」

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲568寬版繭型褲。（圖／品牌提供）

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲ Type III寬鬆丹寧夾克外套 。（圖／品牌提供）

品牌568寬版繭型褲對於剪裁特別創新，主要是在臀部及大腿處設計中加寬，呈現加寬臀腿線條，直到小腿中段起往下漸收，更加修飾身材曲線，使得膝蓋到腳踝處呈現微錐形，整體身型比例像是類三角形，散發寬闊慵懶氛圍。這次除了打造淺中深三款水洗色選，另有加入工裝細節的特殊款，及非丹寧面料的單品，相信在秋冬時節都能找到屬於你的愛褲。

▲王一博 。（圖／品牌提供）

▲王一博 。（圖／品牌提供）

▲王一博 。（圖／品牌提供）

▲王一博擔任日本高端牛仔品牌 EVISU全球代言人，日前搶先演繹2024秋季新品。（圖／品牌提供）

同時，大陸男星王一博擔任日本高端牛仔品牌 EVISU全球代言人，日前搶先演繹2024秋季新品，他來到日本拍攝最新形象照，此次演繹單品涵蓋牛仔外套、羊毛毛衣、多口袋褲裝等，在鏡頭捕捉之下彰顯他冷酷率性的男神魅力。牛仔外套以幻彩紗線織造，配合洗水效果呈現湖水藍色的漸變層次，格外具有華麗質感；另外也特別運用仿舊工藝，標誌性的海鷗圖案與深淺不一的噴色布料相佐，傳遞滿滿街頭風格。

關鍵字：

劉以豪, 丹寧, Levi’s

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