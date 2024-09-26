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營養師公開「壽司熱量排行榜」　甜滋滋的豆皮竟是熱量炸彈

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▲▼營養師曝「壽司熱量排行榜」　 。（圖／Unsplash）

減重時就想吃點清爽的壽司，營養師高敏敏提醒，小心一盤接一盤，其實8顆就有一碗的飯量，一起來了解壽司熱量教你聰明吃，另外放在一旁的薑片糖量也不低，適量食用就好。

#壽司熱量圖鑑 （以下為每1顆之估值，旗魚鬆細卷2顆）

▲▼營養師公開「壽司熱量排行榜」　 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

堅果稻荷（1顆）175kcal

鮪魚沙拉（1顆）84kcal

旗魚鬆細卷（2顆）81kcal

玉米沙拉（1顆）75kcal

炙燒鮭魚佐羅勒起司（1顆）68.5kcal

玉子燒（1顆）67.5kcal

龍蝦沙拉（1顆）62kcal

生鮭魚（1顆）60kcal

烤鯖魚（1顆）59kcal

炙燒鮭魚肚（1顆）47.5kcal

旗魚（1顆）43kcal

鮪魚（1顆）43kcal

鮭魚卵（1顆）42.5kcal

蟹肉棒（1顆）41kcal

山葵章魚（1顆）39kcal

蝦味魚卵（1顆）38kcal

鮮蝦（1顆）36kcal

蒲燒鰻魚（1顆）35kcal

花枝（1顆）34kcal

營養師高敏敏分享，熱量排行前幾名都是加了沙拉、醬料的壽司，其實壽司本身的食材都是不錯，只不過米飯加了壽司醋、糖調味以後，都會默默提升醣量，更不用說炸過之後的壽司，或是甜滋滋的豆皮壽司，都是容易被忽略的熱量炸彈。

她也補充想要熱量不破表，應優先選擇醬料少、無加工食品的壽司，例如鮮蝦、花枝，可以先吃含醣量較低的食物（例如茶碗蒸、毛豆），避免血糖飆升，另外也避免喝含糖飲料和甜點，同時也提醒大家壽司附的薑片看似健康，但用醋和糖醃漬過後，一口下肚容易吃進滿滿的糖量，建議薑片和醬料適量，搭配熱茶最好。

關鍵字：

壽司, 熱量, 營養, 食材, 選擇

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