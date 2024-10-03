BIO UP青春露狂賣46座台北101高！全新「魔力小紅瓶」席捲市場

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東森自然美BIO UP科美研2021年推出「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，大受全球市場好評，已熱賣超過13.9萬瓶，銷量約等於46座台北101高，更銷售至全球25個國家，在BIO UP青春露推出3周年之際，推出全新一代「魔力小紅瓶」BIO UP紅妍超導青春露，豐潤撫紋有感提升，為保養抗老超新星推向新的美界巔峰。

▲BIO UP科美研推出全新一代「魔力小紅瓶」BIO UP紅妍超導青春露，為保養抗老超新星推向新的美界巔峰。（圖／東森自然美提供，下同）



隨著年齡增長，女性開始面臨難以避免的衰老新挑戰，如暗沉、細紋以及缺乏彈性等老化問題逐漸浮現，有研究發現，現代人長期處於忙碌生活狀態，日常睡眠不足、情緒壓力及空氣汙染等環境壓力導致，加速了肌膚老化。為了解決愛美女性難以在壓力及美麗之間取得平衡的難題，BIO UP 科研團隊深入研究這些老化主因，推出全新「紅妍超導青春露」，帶來突破性的抗衰老解決方案，透過其核心成分瑞士赤芝及抗衰科技，能有效修復肌膚、恢復彈性，並強化肌膚屏障功能，有效對抗由壓力與環境因素導致的老化現象，讓肌膚重現年輕光彩。

▲BIO UP抗老新發現，「紅妍超導青春露」帶來突破性的抗衰老解決方案，重啟青春方程式。

BIO UP紅妍超導青春露具有「瑞士赤芝、抗衰修護科技和專利雞尾酒配方」三大核心成分，為女性帶來全方位的肌膚抗老體驗，有「養膚神草」之稱、具COSMOS認證的瑞士赤芝（赤靈芝）富含多醣類、三萜類等400種營養物質，能重啟肌膚青春活力，提亮膚色、淡化細紋，同時強化肌膚屏障，採用西班牙抗老大廠與歐盟3D列印團隊(IBEC)合作之抗衰科技，抗皺撫紋有感見證，能迅速恢復肌膚的彈性與緊緻，豐潤度明顯提升。

▲黃金三角護膚能量「魔力小紅瓶」3大核心成分，豐潤撫紋有感提升。



「魔力小紅瓶」富含頂級養膚成分再搭載品牌專利雞尾酒配方，更是將抗老效果推向新高度，結合和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）及日本黃金麴等稀有成分，這些來自天然發酵過程的美肌因子能深度滋養肌膚，保持持久水潤與彈性，使肌膚從內到外持續散發青春光澤。多達971種活性成分讓每一滴精華液都蘊含豐富能量，幫助肌膚有效對抗衰老跡象，實現長效保濕與細膩修復，帶來無與倫比的減齡呵護，滿足敏弱肌與熟齡肌女性追求美麗凍齡膚質的期待，以最新美容科技成分及超有感保養成效持續引領抗老新潮流，陪伴愛美女性重返青春肌膚的完美狀態。