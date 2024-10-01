fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／潤娥、楊紫絕美現身！Valentino變樣了新設計師首秀極繁搶鏡

>

記者鮑璿安／綜合報導

設計師Alessandro Michele執掌Valentino的首秀在日前揭幕， 2025春夏系列命名為「Pavillon des Folies」，運用他標誌性極繁主義重新定義「美」真正的樣貌。而秀上嘉賓更是話題，港星鄭秀文、韓星潤娥、大陸女星楊紫、關曉彤都來到現場，無論是台上台下都令人目不轉睛。

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲鄭秀文換上VALENTINO 2025早春系列造型。（圖／品牌提供）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲楊紫。（圖／翻攝自微博）

鄭秀文換上VALENTINO 2025早春系列造型，演繹藍色襯衫搭配條紋領帶，西裝外套半穿半披在肩上，流露她獨特時尚感。而潤娥、關曉彤不約而同詮釋了復古特色的頭巾，以印花裙裝和珍珠項鏈疊搭出搶眼格調。楊紫則身穿格紋毛呢套裝，甜美清新的模樣相當吸睛。

Alessandro Michele引用泰奧菲爾戈蒂耶（Théophile Gautier）所言「真正的美是沒有任何目的」，作為夢想家的終極慰藉，美是一種能讓我們面對無力感的力量（E. Severino）；是一束光，能保護我們遠離無意義的灰域；是神奇的靈藥，驅使我們穿越曇花一現的深淵，它是纖細而珍貴的蜘蛛網，讓我們得以漂浮在虛空之上。Alessandro Michele運用個人方式復興Valentino，汲取60年代、80年代風格，從品牌檔案庫中找尋靈感，秀上出現許多復古格調的褶邊領造型與Valentino為奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）設計的款式完美呼應，利用剪裁和印花加強大家對品牌的認知。

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼valentino。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

品牌經典符碼，像是荷葉邊、圓點圖案、蝴蝶結，被裝飾在輕盈的薄紗連身裙上，搭配印花刺繡而生，譜出華麗復古基調。系列也出現許多休閒場合之選，像是波點西裝外套俏皮搭配寬帽簷的遮陽帽，在腰間點綴上蝴蝶結，可以與丹寧褲裝混搭。

另外，ISSEY MIYAKE 2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，選址於巴黎花卉公園的展館呈現，本季以紙材質為線索，以與日常息息相關的材質，重回最原始的工藝之美。展場中使用的座椅更是由壓縮的紙張製成，體現品牌無處不在的魔法。此次的標誌性造型是以日本和紙製作的紙衣，由100%精細的大麻纖維（Hemp）製成大衣、風衣等實穿品項，變得輕薄耐用且具有防水性。水更能夠與布料靈感結合，EAU系列以透明的布料形成垂墜效果，如夢似幻的光澤感和流水相呼應。褶縐系列SHADE AND SHADED，讓紙質變得鋒利又有結構感，模特兒甚至蒙面呈現這身服裝，捎來神秘又柔和的質感；另外可搭配紙袋包出行，通過壓製面料，同時具備日常使用的耐用性。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，將紙質材料轉化出耐穿特性。（圖／品牌提供）

關鍵字：

設計師, Valentino, AlessandroMichele, 2025春夏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢千金粉禮服挨批「13歲變30歲」　夾腳鞋現蹤讓人驚呆

貝克漢千金粉禮服挨批「13歲變30歲」　夾腳鞋現蹤讓人驚呆

獨自旅行偏好哪一種交通工具？韓神準心測分析「性格上的隱藏地雷」

獨自旅行偏好哪一種交通工具？韓神準心測分析「性格上的隱藏地雷」

會愛上灰姑娘的三大星座男！TOP 1重視性格品德　虛華外表看不上

會愛上灰姑娘的三大星座男！TOP 1重視性格品德　虛華外表看不上

你在團體裡是什麼性格？日本超火紅心測都說準 除濕機乾衣3要點須知　台電：加一步驟衣服乾更快 以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大 張員瑛「焦糖奶茶色」機場時尚好溫柔！筷子腿細到褲襪包不住超誇張 星巴克10／1推「大杯買一送一」　85度C同天第二杯4折 成功人士高效工作秘訣！比爾蓋茲、巴菲特都在做的「奇早認證」 貝克漢3子狂愛百萬名錶　專戴勞力士、「錶王」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面