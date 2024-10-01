巴黎時裝周／潤娥、楊紫絕美現身！Valentino變樣了新設計師首秀極繁搶鏡

記者鮑璿安／綜合報導

設計師Alessandro Michele執掌Valentino的首秀在日前揭幕， 2025春夏系列命名為「Pavillon des Folies」，運用他標誌性極繁主義重新定義「美」真正的樣貌。而秀上嘉賓更是話題，港星鄭秀文、韓星潤娥、大陸女星楊紫、關曉彤都來到現場，無論是台上台下都令人目不轉睛。





▲鄭秀文換上VALENTINO 2025早春系列造型。（圖／品牌提供）

▲楊紫。（圖／翻攝自微博）

鄭秀文換上VALENTINO 2025早春系列造型，演繹藍色襯衫搭配條紋領帶，西裝外套半穿半披在肩上，流露她獨特時尚感。而潤娥、關曉彤不約而同詮釋了復古特色的頭巾，以印花裙裝和珍珠項鏈疊搭出搶眼格調。楊紫則身穿格紋毛呢套裝，甜美清新的模樣相當吸睛。

Alessandro Michele引用泰奧菲爾戈蒂耶（Théophile Gautier）所言「真正的美是沒有任何目的」，作為夢想家的終極慰藉，美是一種能讓我們面對無力感的力量（E. Severino）；是一束光，能保護我們遠離無意義的灰域；是神奇的靈藥，驅使我們穿越曇花一現的深淵，它是纖細而珍貴的蜘蛛網，讓我們得以漂浮在虛空之上。Alessandro Michele運用個人方式復興Valentino，汲取60年代、80年代風格，從品牌檔案庫中找尋靈感，秀上出現許多復古格調的褶邊領造型與Valentino為奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）設計的款式完美呼應，利用剪裁和印花加強大家對品牌的認知。

品牌經典符碼，像是荷葉邊、圓點圖案、蝴蝶結，被裝飾在輕盈的薄紗連身裙上，搭配印花刺繡而生，譜出華麗復古基調。系列也出現許多休閒場合之選，像是波點西裝外套俏皮搭配寬帽簷的遮陽帽，在腰間點綴上蝴蝶結，可以與丹寧褲裝混搭。

另外，ISSEY MIYAKE 2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，選址於巴黎花卉公園的展館呈現，本季以紙材質為線索，以與日常息息相關的材質，重回最原始的工藝之美。展場中使用的座椅更是由壓縮的紙張製成，體現品牌無處不在的魔法。此次的標誌性造型是以日本和紙製作的紙衣，由100%精細的大麻纖維（Hemp）製成大衣、風衣等實穿品項，變得輕薄耐用且具有防水性。水更能夠與布料靈感結合，EAU系列以透明的布料形成垂墜效果，如夢似幻的光澤感和流水相呼應。褶縐系列SHADE AND SHADED，讓紙質變得鋒利又有結構感，模特兒甚至蒙面呈現這身服裝，捎來神秘又柔和的質感；另外可搭配紙袋包出行，通過壓製面料，同時具備日常使用的耐用性。

▲ISSEY MIYAKE 2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，將紙質材料轉化出耐穿特性。（圖／品牌提供）