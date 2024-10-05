朴敘俊《京城怪物2》發布會皮衣造型太帥！5套私服解析男生皮衣穿搭

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《京城怪物2》發布會上朴敘俊以帥氣的皮衣造型亮相，今天就從他的5套私服來解析「男生皮衣穿搭」。

由朴敘俊和韓韶禧主演的Netflix戲劇《京城怪物2》，於9月27日正式開播，劇中時間線跨越到現代，設定為2024年的首爾，朴敘俊飾演的角色也換上更符合現代的服裝，率先曝光的劇照裡他便是穿上了皮衣，且日前的《京城怪物2》發布會上，朴敘俊也是以皮衣外套的造型登場！

其實朴敘俊曾多次示範皮衣穿搭，本篇快速解析他的5套私服搭配，快揪男友、老公一起從中尋找皮衣搭配靈感。

朴敘俊皮衣穿搭

《京城怪物2》發布會上，朴敘俊、韓韶禧和其他演員的造型皆以黑色為主題，跳脫一般大型活動上普遍的西裝選擇，朴敘俊這天穿著皮衣夾克來搭配西裝褲與皮鞋，微捲的濕髮更讓整體充滿不羈魅力。

1.短版皮衣外套

與發布會上同款的皮衣外套，朴敘俊也曾在其他場合穿著過，雖然同樣是全身黑，但他下身是一件版型更為休閒的丹寧褲，腳下搭配的則是靴子，不會顯得過於隨性，反而很有型又顯腿長！

2.磚紅色皮衣

黑色、深色皮衣，想必你的衣櫃中已經有幾件了吧？如果想進階嘗試出跳色彩的皮衣，可以考慮看看復古感的磚紅色。像朴敘俊就擁有一款磚紅色調的皮衣夾克，很有美式的風格，如果擔心不好搭配，也可以直接複製朴敘俊的穿搭，用簡單的白T恤+牛仔褲，即能完成日常造型。

3.絎縫造型皮衣

黑色皮衣擁有好幾件了嗎？若覺得基礎的設計太無趣，可以挑選有絎縫紋路設計的款式，低調不張揚，但從近距離就能察覺到這些時髦小細節。從朴敘俊的穿搭裡會發現，白色T恤可說是與皮衣最匹配的單品。

4.運動風拼接色塊皮衣

朴敘俊身上這件採用運動風外型，卻是由皮革面料製成的外套，是出自Chanel的一款街頭風設計，是男生皮衣穿搭中較少見的款式，看似與一般機能性的運動外套無異，實則藏著高級質感與品味。

5.亮面機車皮衣

其實在《京城怪物》第一季時，由Netflix官方釋出的宣傳照中，朴敘俊也是以皮衣的造型出鏡，想要拍照上相、突出，可以選擇亮面材質的皮衣，反光效果凸顯皮革紋路，讓造型自帶一種復古氛圍。雖然這套不是私服，但他私下確實也有穿過類似款喔！

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