fb ig video ETtoday search mobile

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

>

▲▼營養師：糖尿病患者「3樣食物」要少吃 。（圖／Unsplash）

▲甜食容易導致血糖上升，糖尿病友應避免。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

影帝周潤發先前公開分享自己罹患糖尿病，為了健康一天只吃一餐，想吃兩碗白飯是奢求，難道糖尿病友真的要少吃白飯嗎？聽聽營養師高敏敏教病友如何吃飽又健康。

#高纖食物→菇類、海帶、小番茄

膳食纖維可延緩餐後血糖急速上升，有助穩定血糖，營養師高敏敏建議可以先吃菜、再吃肉，最後才吃飯，更有助於穩定血糖。

#低GI食物→全麥麵包、燕麥、奇異果

糖尿病友可優先選擇低GI食物，因為醣分吸收速度較慢，使血糖波動較小，進一步幫助血糖平穩，也可使胰島素適量分泌，減少胰臟運作的負擔。

#優質油脂→橄欖油、堅果、深海魚

建議適量攝取油脂，像是植物油、魚油等等，因含豐富單元不飽和脂肪，有助於降低體內壞膽固醇，更可降低罹患心血管疾病機率。

#含鉻食物→花椰菜、苦瓜、牛肉

營養師高敏敏分享，鉻是一種天然礦物質，也是人體無法自行合成的重要營養素，參與了胰島素調控血糖，幫助醣類正常代謝。
糖尿病友除了以上食物可以安心吃以外，以下這些食物也要少吃，有助於健康。

▲▼營養師：糖尿病患者「3樣食物」要少吃 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#含鹽量高食物

炸物、加工肉、醃漬物鈉含量過高，易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。

#甜食、含糖飲料

易導致血糖上升，且精緻甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。

#酒類

空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險，而飯後飲酒易致血糖飆升，不利控制血糖。

關鍵字：

糖尿病, 健康飲食, 血糖控制, 食物選擇, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

江蕙披牡丹斗篷戰袍華麗回歸！好友林莉曝「設計細節」最愛高級黑

江蕙披牡丹斗篷戰袍華麗回歸！好友林莉曝「設計細節」最愛高級黑

無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛 沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻 《無聲蛙鳴》高旻示曾是肉肉女！靠身材管理＋消水腫秘訣長年不復胖 趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻 「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面