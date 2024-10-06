周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

▲甜食容易導致血糖上升，糖尿病友應避免。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

影帝周潤發先前公開分享自己罹患糖尿病，為了健康一天只吃一餐，想吃兩碗白飯是奢求，難道糖尿病友真的要少吃白飯嗎？聽聽營養師高敏敏教病友如何吃飽又健康。

#高纖食物→菇類、海帶、小番茄

膳食纖維可延緩餐後血糖急速上升，有助穩定血糖，營養師高敏敏建議可以先吃菜、再吃肉，最後才吃飯，更有助於穩定血糖。

#低GI食物→全麥麵包、燕麥、奇異果

糖尿病友可優先選擇低GI食物，因為醣分吸收速度較慢，使血糖波動較小，進一步幫助血糖平穩，也可使胰島素適量分泌，減少胰臟運作的負擔。

#優質油脂→橄欖油、堅果、深海魚

建議適量攝取油脂，像是植物油、魚油等等，因含豐富單元不飽和脂肪，有助於降低體內壞膽固醇，更可降低罹患心血管疾病機率。

#含鉻食物→花椰菜、苦瓜、牛肉

營養師高敏敏分享，鉻是一種天然礦物質，也是人體無法自行合成的重要營養素，參與了胰島素調控血糖，幫助醣類正常代謝。

糖尿病友除了以上食物可以安心吃以外，以下這些食物也要少吃，有助於健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#含鹽量高食物

炸物、加工肉、醃漬物鈉含量過高，易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。

#甜食、含糖飲料

易導致血糖上升，且精緻甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。

#酒類

空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險，而飯後飲酒易致血糖飆升，不利控制血糖。