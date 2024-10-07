POP MART進駐南紡購物中心　推「PUCKY美食」系列呼應台南

▲POP MART進駐南紡購物中心。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

潮玩品牌POP MART泡泡瑪特近期在台南南紡購物中心開設全新門市，新店主打人氣IP「LABUBU」，結合積木元素打造LABUBU風格店，呼應台南市美食之都，還加碼「PUCKY美食大酒樓」系列，在地粉絲總算能就近收藏。配合開幕，POP MART推出門市限定商品及多項促銷活動。

南紡店以LABUBU為設計主題，店內佈置大量結合積木結構美學的裝飾，從展示架到收銀台，充滿可愛與創意。除了LABUBU之外，也於同期間推出「PUCKY美食大酒樓」系列，該系列將PUCKY與台灣美食結合，呈現出如小籠包、臭豆腐、大閘蟹等具台灣特色的小吃造型，巧妙將潮玩與美食文化融合，為收藏愛好者帶來更多趣味。

業者表示，POP MART台南南紡店在開幕期間推出多項滿額贈禮活動，消費滿990元可獲得LABUBU菲林相片，滿1,320元則可獲得LABUBU開瓶器冰箱貼。而若單筆消費達到3,960元，還可再獲得ZIMOMO杜邦紙跨包，送完為止。

玩具品牌台灣樂高近期也在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高授權專賣店台南快閃店」，更邀請樂高達人戚心偉、詹政峰發揮創意，將「古都台南」與樂高積木結合，創作特色作品，展示於快閃店，也打造樂高拼砌體驗空間，並祭出滿額消費活動。

「樂高授權專賣店台南快閃店」為期六個月，從9月起至明年2／28，邀請樂高達人戚心偉、詹政峰以「古都台南」為主題，創作多件作品展示，包括「安平劍獅」、「黑面琵鷺&白河蓮花」、「虱目魚粥&刈包」，以樂高積木展現台南特色之美，另外也打造拼砌體驗區，邀請大眾發揮創意拼砌專屬的台南記憶。此外也推出快閃店獨家限量滿額贈禮，活動期間於該店消費滿5,600元，可獲得「樂高奇美博物館積木」。