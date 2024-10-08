迷你洞洞鞋掛飾可愛破表！Crocs首次聯名麥當勞10款「薯條鞋」超萌

記者鮑璿安／綜合報導

連鎖速食麥當勞過去曾經帶來許多話題聯名，這回在海外首度合作大家熟悉的鞋履品牌Crocs，打造出迷你尺寸的洞洞鞋鑰匙圈，雖然尺寸變小但是精致度不減，共有10款樣式，簡直可愛指數破表，全都想要入手！

這次大陸、香港麥當勞開賣「開心樂園套餐」並隨機送出Crocs聯名鑰匙圈掛件，採用品牌標誌性的Clogs 系列鞋款輪廓，相信大家都不陌生，洞洞鞋外觀結合了麥當勞經典黃紅配色，融入笑臉、M Logo、薯條等可愛元素，製作出10款小巧可愛的拖鞋，超有童趣氛圍。

這款麥當勞與Crocs聯名鑰匙圈自開賣以來就擁有超高討論度，許多網友不光拿來當成玩具，也能夠與包款搭配成為最吸睛的配件。甚至也有人收集了全套，10件一一套在手指上，令人愛不釋手。

而OREO 與可口可樂（Coca-Cola）想必是大家都不陌生的產品，最近竟然帶來了破天荒聯名，推出兩款大作，分別「角色互換」打造出可口可樂夾心餅乾和OREO零糖限量版汽水，根據外媒報導指出，「可口可樂餅乾」結合了經典的巧克力餅乾，並在其中添加了可口可樂糖漿和跳跳糖，來模擬出碳酸蘇打水的效果，而另一半則是擁有可樂罐造型的紅色餅乾，以此致敬可口可樂的經典元素，而中間的夾心仍不變，是最初的白色奶油。OREO零糖限量版汽水的包裝也一改原本熟悉的紅色，演變成黑色模樣，至於口味則非常神秘，據說喝得到奶油餅乾的滋味，也備受網友們期待。