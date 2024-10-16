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東京米其林主廚相原薰首次跨海獻藝　台日當季漁獲打造頂級海味饗宴

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日本東京米其林一星餐廳「Simplicité」主廚相原薰（Kaoru Aihara）受邀將來台客座，極度限定的席位只有2天、4個餐期，這也是主廚相原薰首次跨海獻藝。

米其林主廚相原薰這回受到在台高端餐飲界深耕10年的名廚稗田良平（Hieda Ryohe）邀請，2人多年前就相識，如今身為li teppanyaki監製主廚的稗田先生、與喜愛台灣的相原先生在上一次的台灣旅行重逢，聊得相當投機的2人當時就講好了這一次的合作。

相原主廚的故鄉是神奈川縣的臨海小鎮葉山，他的廚師生涯起點就始於海邊的一間餐廳，隨後足跡遍及尼姆、伯恩、布列塔尼以及瑞士日內瓦等地。相原主廚不只廚藝精湛，更是魚類海鮮料理的大師。

對於大海的熱愛，相原主廚分享：「我著迷於海洋風味、特別喜歡魚類料理，跟台灣一樣、日本也是四面環海的國家，有各式各樣的海鮮可以運用，從海藻到沙丁魚，我都很喜歡，所以決定用魚類來進行挑戰。我一直認為食材非常重要，無論菜單設計得有多好，如果食材不好，就會毀了一切。所以我在料理時很注重食材的選擇、講究與生產者的關係。也是因為這一點與稗田主廚、li teppanyaki及初魚餐飲集團很有共鳴，才有了這一次的跨海合作。」

為了這次客座，相原主廚做足功課，他透露對台灣當地食材很感興趣，回憶起上次旅行在台灣魚市場看到的大隻水針魚，以及九繪、紅喉、金目鯛、海膽、蝦類等海鮮 ，也想將台灣種類繁多的茶葉和中藥材入菜。除了台灣當地食材的運用，相原主廚也會特地從日本帶來美味的當季漁獲。

li teppanyaki X Simplicité 米其林星級主廚海味饗宴

客座饗宴日期：2024年11月8日（五）～11月9日（六）

饗宴時間席位：午宴12：00入席9位／12：30入席8位、晚宴18：00 入席9位／18：30入席8位

客座饗宴地點：li teppanyaki 新光三越Diamond Towers二館3樓（台北市大安區忠孝東路三段282號）

客座饗宴售價：NT$15,000／席含服務費，包含餐酒搭配（有無酒精飲品搭配選項）

饗宴預訂方式：請洽li teppanyaki官方LINE@li-chuyu

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, 米其林, 相原薰, 餐廳

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