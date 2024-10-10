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2024周年慶「秋冬彩妝」特惠組推薦　熱銷新品搭配旅行組超實用

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

周年慶檔期到來同時也即將進入秋冬，特殊優惠組合超豐富，秋冬彩妝就趁此時入手。

資生堂國際櫃

無暇持妝誘唇組，NT$3,300、原價NT$4,910

內容：超進化絲絨緞光唇膏3.3g、超進化持久粉餅9g。
贈：資生堂保濕潔膚皂15mL、資生堂瞬間眼唇淨粧液30mL、激透光明肌乳5mL、超進化絲絨緞光唇膏2g、美透白淨電力面膜。

迪奧

經典藍星美唇組，NT$3,320

內容：藍星唇膏#720絲絨特霧（正品）、藍星唇膏#999絲絨特霧（正品）、迪奧美妍化妝包。

雅詩蘭黛

耀眼美唇保養組，NT$2,700起

內容：任選購二款唇彩。 
贈：特潤超導全方位修護露7mL、粉保濕水啵啵妝前精華15mL、絕對慾望奢華唇釉（正貨）。

香緹卡秋季慈善獵豹彩妝

香緹卡在秋季都會和慈善單位合作，以幫助動物為主題推出限定彩妝。今年的主角是獵豹，以斑紋為靈感，推出限定的眼彩盤和唇彩。部分收益將援助國際獵豹基金會的保育工作，守護因黑市交易而流離失所的獵豹寶寶。

大滿貫慈善獵豹收藏組限量64折，優惠價NT$8,750、價值NT$13,700

包含本季慈善獵豹彩妝全系列：慈善獵豹三色眼彩盤、妍絲漾唇彩－獵豹系列（野生決明Wild Senna、荒漠百合Desert Lily、金合歡Acacia）、限量秋季棕色手拿包。

SUQQU

將今年的新品頰彩和眼影搭配成限定組合，誠意滿滿！

晶采盈緻限定彩粧組，NT$6,850、原價NT$8,790

內容：晶采盈緻眼彩盤（正品）、晶采柔艷頰彩（正品）、晶采潤艷唇膏（正品）含唇膏殼。
贈：晶采極潤粧前乳10g、晶采防曬日霜10g、上質網紗化粧包。

RMK

2024秋季彩妝系列中的重點單品光影修容盤推出組合。

修容盤超值組，NT$3,500、價值NT$4,490

內容：RMK光影修容盤10g（正品）、RMK不設限眼影1.2g（正品），RMK水潤護唇膏3.9g（正品）。

蘭蔻

絕對完美唇膏組，NT$2,520、價值NT$4,630

內容：任2款唯我潤唇膏／絕對完美系列唇膏自選色（正品）+快速眼唇卸妝液30ml、超極限肌因賦活露5ml+絕對完美柔霧唇膏274精巧版+蘭蔻經典化妝包。

M‧A‧C

天生粉嫩透光組，NT$2,457

內容：超漾光持色奶凍腮紅*1、（超激光炫彩餅／柔礦迷光炫彩餅／柔礦迷光金屬光炫彩餅）正貨擇1、送眼唇淨妝露*1（正貨）。

NARS

奢慾緞光唇膏組，NT$2,610、價值NT$4,100

內容：奢慾緞光唇膏3.8g任2支+迷你專業雙頭刷。

MAKE UP FOR EVER

百搭裸霧頰彩組，NT$2,790、原價NT$3,960

內容：放膽玩色頰彩H100、放膽玩色頰彩B300、愛神特霧唇釉任選、玩色水感護唇膏。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2024週年慶「眼唇保養」組合推薦！細節不遺漏，保養更全面

● 2024週年慶「香水組合」推薦！限定禮盒搭配熱賣小香，還有新品直接加入優惠

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2024周年慶, 彩妝

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