2024周年慶「秋冬彩妝」特惠組推薦　熱銷新品搭配旅行組超實用

周年慶檔期到來同時也即將進入秋冬,特殊優惠組合超豐富,秋冬彩妝就趁此時入手。

資生堂國際櫃

無暇持妝誘唇組,NT$3,300、原價NT$4,910

內容:超進化絲絨緞光唇膏3.3g、超進化持久粉餅9g。

贈:資生堂保濕潔膚皂15mL、資生堂瞬間眼唇淨粧液30mL、激透光明肌乳5mL、超進化絲絨緞光唇膏2g、美透白淨電力面膜。

迪奧

經典藍星美唇組,NT$3,320

內容:藍星唇膏#720絲絨特霧(正品)、藍星唇膏#999絲絨特霧(正品)、迪奧美妍化妝包。

雅詩蘭黛



耀眼美唇保養組,NT$2,700起

內容:任選購二款唇彩。

贈:特潤超導全方位修護露7mL、粉保濕水啵啵妝前精華15mL、絕對慾望奢華唇釉(正貨)。

香緹卡秋季慈善獵豹彩妝



香緹卡在秋季都會和慈善單位合作,以幫助動物為主題推出限定彩妝。今年的主角是獵豹,以斑紋為靈感,推出限定的眼彩盤和唇彩。部分收益將援助國際獵豹基金會的保育工作,守護因黑市交易而流離失所的獵豹寶寶。

大滿貫慈善獵豹收藏組限量64折,優惠價NT$8,750、價值NT$13,700



包含本季慈善獵豹彩妝全系列:慈善獵豹三色眼彩盤、妍絲漾唇彩-獵豹系列(野生決明Wild Senna、荒漠百合Desert Lily、金合歡Acacia)、限量秋季棕色手拿包。

SUQQU



將今年的新品頰彩和眼影搭配成限定組合,誠意滿滿!

晶采盈緻限定彩粧組,NT$6,850、原價NT$8,790

內容:晶采盈緻眼彩盤(正品)、晶采柔艷頰彩(正品)、晶采潤艷唇膏(正品)含唇膏殼。

贈:晶采極潤粧前乳10g、晶采防曬日霜10g、上質網紗化粧包。

RMK



2024秋季彩妝系列中的重點單品光影修容盤推出組合。

修容盤超值組,NT$3,500、價值NT$4,490

內容:RMK光影修容盤10g(正品)、RMK不設限眼影1.2g(正品),RMK水潤護唇膏3.9g(正品)。

蘭蔻



絕對完美唇膏組,NT$2,520、價值NT$4,630

內容:任2款唯我潤唇膏/絕對完美系列唇膏自選色(正品)+快速眼唇卸妝液30ml、超極限肌因賦活露5ml+絕對完美柔霧唇膏274精巧版+蘭蔻經典化妝包。

M‧A‧C



天生粉嫩透光組,NT$2,457

內容:超漾光持色奶凍腮紅*1、(超激光炫彩餅/柔礦迷光炫彩餅/柔礦迷光金屬光炫彩餅)正貨擇1、送眼唇淨妝露*1(正貨)。

NARS

奢慾緞光唇膏組,NT$2,610、價值NT$4,100

內容:奢慾緞光唇膏3.8g任2支+迷你專業雙頭刷。

MAKE UP FOR EVER



百搭裸霧頰彩組,NT$2,790、原價NT$3,960

內容:放膽玩色頰彩H100、放膽玩色頰彩B300、愛神特霧唇釉任選、玩色水感護唇膏。

