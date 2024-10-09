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Bottega Veneta新旅行包男神Jacob Elordi搶先演繹！大尺寸仿舊款超勸敗

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記者鮑璿安／台北報導

來自澳洲的新生代男星Jacob Elordi 憑著《Euphoria》走紅，而他擁有帥氣顏值和男模等級的身材，當之無愧成為時尚寵兒，收下Bottega Veneta品牌大使封號之後，最近驚喜出鏡品牌形象廣告，穿梭在壯麗景致之間，拎上新季旅行包展現帥氣感。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲由攝影師 Alec Soth 掌鏡的廣告以品牌核心概念「Going Places」的動態感為主題，在猶他州和內華達州拍攝 。（圖／品牌提供）

由攝影師 Alec Soth 掌鏡的廣告以品牌核心概念「Going Places」的動態感為主題，在猶他州和內華達州拍攝，Elordi 如芭蕾舞般的姿態，猶如整個世界都是他的舞台，使畫面充滿了戲劇性的張力，他身穿簡潔設計感的西裝、格紋襯衫、麂皮外套，造型率性自然。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲Elordi 拎上旅行包款Cabin。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta源於一家專職生產皮革包款的公司，象徵不斷邁向遠方前行，對創意總監 Matthieu Blazy 而言，本質上，它是一個不斷運行的極致工藝。而手中的包款則是這次的重點所在，全新的 Bottega Veneta 旅行包款名為Cabin，以仿舊皮革打造出時間的痕跡，大尺寸和俐落的提把加持下構建了舒適樣貌。Elordi也站在標誌性的Andiamo包旁擺出動感姿態，運用帆布與皮革材質結合，體現出包款在義大利語中蘊含「 Let’s go 」說走就走的率性寓意。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。（圖／品牌提供

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

另一個矚目款式，Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款，呼應1970 年代所崇尚的自由精神，也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中，由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡，塑造出強烈的電影感氛圍，彷佛順著最親密的視角，捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影，兩人不光展現了不同世代的音樂影響力，也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

關鍵字：

新生代, JacobElordi, BottegaVeneta, 品牌大使, 廣告

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