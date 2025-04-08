Hanni同款UGG三合一涼鞋增高又百搭！PUMA薄底鞋「摩卡棕」開賣日曝光

記者鮑璿安／綜合報導

夏日氣息逐漸濃郁，不少新鞋一一報到，UGG帶來全球代言人Hanni同款的2025 春夏系列三合一涼鞋，以多變百搭特質吸睛，而 PUMA 則由流行天后 Dua Lipa 演繹復古潮流的 SPEEDCAT OG摩卡棕，大家準備好迎接夏日新鞋款了嗎？





▲全球代言人Hanni也上腳UGG全新GoldenRise涼鞋 。（圖／品牌提供）



美國鞋履品牌UGG除了雪地靴之外也有更多鞋履選擇，2025春夏系列以「大春之力」（Big Spring Energy）打開本季的篇章，全新GoldenRise涼鞋以三合一厚底涼鞋為亮點，具有可拆卸式鞋帶設計，提供靈活的腳面調整，而背帶則可繞於腳踝，或換成更短的腳踝帶，甚至完全拆除變成瞬穿的涼鞋，快速變換三種不同的穿法，變身涼鞋、腳踝帶涼鞋或包覆式涼鞋。

全球代言人Hanni也上腳，搭配印花長襪以及鮮亮的針織裙裝，完美拉長腿部線條，鞋底印有UGG經典「太陽形狀的圖騰」，展現出夏日的輕鬆與活力。鞋履在KBF 微風南山首發10日，讓台灣時尚迷第一時間零時差入手話題同款。

2025 薄底鞋風潮持續延燒，流行天后 Dua Lipa為大家示範 PUMA SPEEDCAT OG 摩卡棕，以濃郁的巧克力棕色中帶有低飽和的柔和，透過麂皮質地完美展現潮流態度， Dua Lipa 這次以大勢可麗露穿搭，將復古綠流行系列 FUTURE ARCHIVE 寶貝短袖 T 恤與寬鬆工作褲，搭配上棕色SPEEDCAT，瞬間成為 Y2K 指標女孩。鞋履將在4月10日在台發售，感興趣的粉絲們可要筆記好了。