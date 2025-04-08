fb ig video ETtoday search mobile

減重、減脂也能安心吃！「5款水果」低卡不怕胖　

>

▲▼「5款水果」低卡不怕胖　 。（圖／Unsplash）

▲奇異果能改善便秘也能消除水腫。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也是水果控嗎？但是現在水果普遍糖分高，一不留意就吃過量，反而會帶給身體負擔，在這裡推薦適合減重吃的5種水果，它們的熱量低，糖分也相對較少，即便在控制體重也可以安心吃。

#奇異果

奇異果100克的熱量約60大卡，它富含維生素C、膳食纖維、鉀，能夠幫助排便、改善便祕，對於消除水腫也很有助益，其中奇異果中的酵素可以幫助消化蛋白質，適合餐後吃。

▲▼「5款水果」低卡不怕胖　 。（圖／Unsplash）

#小番茄

小番茄100克的熱量約18大卡，熱量相對低，其中小番茄中含有茄紅素、維生素A、維生素C，營養價值高，它的抗氧化效果好，有助皮膚與心血管健康，也因為它的水分高，吃起來有助於增加飽足感。

#火龍果

100克的火龍果熱量約50大卡，火龍果中富含膳食纖維、鐵、維生素C，其中水溶性纖維，有助於腸道蠕動，且紅肉火龍果含天然甜味但糖分不高，除了單吃也可以搭配優格食用。

▲▼「5款水果」低卡不怕胖　 。（圖／Unsplash）

#葡萄柚

100克的葡萄柚熱量約32大卡，葡萄柚中內含維生素C、鉀、天然植物化合物，有助於脂肪代謝，曾有研究證實葡萄柚有助降低胰島素水平，有利於脂肪燃燒， 飯前吃半顆，有助減少食量，但若正在服用部分藥物（如降血壓藥）不可與葡萄柚一起食用，需詢問醫師。

#草莓

100克的草莓約32大卡，草莓中富含維生素C、抗氧化物（花青素）、纖維，攝取草莓有助於抗發炎、保養肌膚，酸甜口感也能滿足口腹之慾，建議可以切片加上燕麥和優格一起食用，口感更佳。
 

關鍵字：

水果, 減重, 低熱量, 營養, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柯建銘 ： #川普 是打「全球 #大罷免 」！　貨幣戰爭第三世界大戰

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

超準！十字「加一筆」是哪個字？秒測你的真實性格

超準！十字「加一筆」是哪個字？秒測你的真實性格

安格斯12星座一周運勢4／7-4／13　巨蟹小心爛桃花、水瓶的貴人是朋友

安格斯12星座一周運勢4／7-4／13　巨蟹小心爛桃花、水瓶的貴人是朋友

上身瘦下身腫的「梨形身材」減肥法　早晨一杯黑咖啡、低鹽飲食超重要

上身瘦下身腫的「梨形身材」減肥法　早晨一杯黑咖啡、低鹽飲食超重要

「身體3個表現」代表你缺鐵　補鐵食物一次報你知 星巴克4／7起連三天「大杯買一送一」　85度C今咖啡第二杯35折 張凌赫《愛你》甜寵8金句：從今往後你就好好愛自己，剩下的我來補足 迪麗熱巴再次美出新高度！珍珠白禮服仙氣逼人　全網熱搜同品牌 包開箱／孫芸芸曬Gucci鬆弛大包Softbit！巨大馬銜鍊、柔軟皮革超燒登場 兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」 《白雪公主》蓋兒加朵壞皇后美過公主！私服簡約舒適高級感十足

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面