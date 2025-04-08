減重、減脂也能安心吃！「5款水果」低卡不怕胖　

▲奇異果能改善便秘也能消除水腫。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也是水果控嗎？但是現在水果普遍糖分高，一不留意就吃過量，反而會帶給身體負擔，在這裡推薦適合減重吃的5種水果，它們的熱量低，糖分也相對較少，即便在控制體重也可以安心吃。

#奇異果

奇異果100克的熱量約60大卡，它富含維生素C、膳食纖維、鉀，能夠幫助排便、改善便祕，對於消除水腫也很有助益，其中奇異果中的酵素可以幫助消化蛋白質，適合餐後吃。

#小番茄

小番茄100克的熱量約18大卡，熱量相對低，其中小番茄中含有茄紅素、維生素A、維生素C，營養價值高，它的抗氧化效果好，有助皮膚與心血管健康，也因為它的水分高，吃起來有助於增加飽足感。

#火龍果

100克的火龍果熱量約50大卡，火龍果中富含膳食纖維、鐵、維生素C，其中水溶性纖維，有助於腸道蠕動，且紅肉火龍果含天然甜味但糖分不高，除了單吃也可以搭配優格食用。

#葡萄柚

100克的葡萄柚熱量約32大卡，葡萄柚中內含維生素C、鉀、天然植物化合物，有助於脂肪代謝，曾有研究證實葡萄柚有助降低胰島素水平，有利於脂肪燃燒， 飯前吃半顆，有助減少食量，但若正在服用部分藥物（如降血壓藥）不可與葡萄柚一起食用，需詢問醫師。

#草莓

100克的草莓約32大卡，草莓中富含維生素C、抗氧化物（花青素）、纖維，攝取草莓有助於抗發炎、保養肌膚，酸甜口感也能滿足口腹之慾，建議可以切片加上燕麥和優格一起食用，口感更佳。

