張凌赫《愛你》甜寵8金句：從今往後你就好好愛自己，剩下的我來補足

記者鮑璿安／綜合報導

張凌赫與徐若晗領銜主演的《愛你》升格為最新的話題甜寵劇，劇情講述了酒店前廳部經理沈惜凡（徐若晗飾）因感情問題和工作突然開始失眠，去中醫診所看病時邂逅了中醫醫生何蘇葉（張凌赫飾），兩人之間的情愫慢慢萌芽，當中也出現不少金句台詞，讓人甜到不行！





▲張凌赫與徐若晗領銜主演的《愛你》。（圖／翻攝自微博）

1. 不要覺得自己不好，也不要覺得自己沒有價值，你只是被一段不好的感情傷了心神而已。



2. 好好愛自己，好好生活才是最重要的。不管過去怎麼樣，是好還是壞，都是組成你的一部分，接受過去，關注現在和未來就行了。



3. 你呀，在我眼裡呢，每一天都比之前更優秀，更值得被愛，所以啊從今往後你就好好愛自己，剩下的我來補足。



4. 人生啊就像這天上的雲，聚散都是有緣分的，要是有緣分，哪怕化成雨，也會落在同一片湖水裡。

5. 你看，連我的嗅覺都知道了，我早就喜歡上你了，可是我本人怎麼今天才明白啊。



6. 談戀愛呢是兩個人的事情，幸福和快樂也是相互的，對於我對於你，都是一樣的，所以啊，如果哪一天我讓你感覺到痛苦了，或者說我讓你感覺到不快樂了，你一定要跟我說，我可以調整。



7. 我每天都想和你沐浴著陽光醒來，聽著雨聲入睡，想和你在夕陽下奔跑，在月光下聊天，就像這個金銀花一樣，過了這個冬天，我們一蒂兩花全心全意，把你的一生交給我，我把一生的愛都給你。



8. 以後讓我像愛自己一樣愛你，愛你一樣愛自己，愛你是我做過最好的事。