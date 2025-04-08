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迪麗熱巴再次美出新高度！珍珠白禮服仙氣逼人　全網熱搜同品牌

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全網熱搜！迪麗熱巴再次美出新高度、穿上珍珠白禮服仙氣逼人～原來是出自這品牌

▲迪麗熱巴。（圖／迪麗熱巴微博、品牌提供）

圖文／CTWANT

Dilraba迪麗熱巴又再次美出新高度，以一襲珍珠白禮服優雅知性亮相廣告拍攝，絲滑輕盈的真絲面料在燈光下映射出細緻光澤，頸肩的披巾設計更襯托出迪麗熱巴優雅的頸部線條。將柔美與現代感巧妙融合更展現知性優雅面，直接上微博熱搜，並於小紅書造成熱議、網友們都跪求禮服品牌。

全網熱搜！迪麗熱巴再次美出新高度、穿上珍珠白禮服仙氣逼人～原來是出自這品牌

▲迪麗熱巴一襲珍珠白禮服優雅知性亮相廣告拍攝。（圖／品牌提供） 

仙氣逼人的造型一經亮相，便引發網友熱議，讚嘆這身訂製服不僅襯得迪麗熱巴的膚色愈發透亮，更流露出一種溫柔而知性的氣息。而這件禮服其實是來自LETOII ATELIER發佈的2025 DEMI-COUTURE「微訂製系列」，更於2024年於上海時裝週亮相。

全網熱搜！迪麗熱巴再次美出新高度、穿上珍珠白禮服仙氣逼人～原來是出自這品牌

▲迪麗熱巴同款訂製禮服。（圖／品牌提供） 

LETOII ATELIER “DEMI-COUTURE”「微訂製系列」系列

低調奢華卻不失實穿性，完美詮釋LETOII ATELIER DEMI-COUTURE微訂製系列所倡導的理念「讓高級訂製走入日常」。透過簡約優雅的廓形設計，打造既經典又現代的時尚語彙，更能於日常穿搭中展現獨特的個人時尚理念。

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▲LETOII ATELIER DEMI-COUTURE微訂製系列所倡導的理念是讓高級訂製走入日常。（圖／品牌提供） 

LETOII ATELIER 「慢時尚」理念，塑造「個人永恆經典」

在快節奏的時尚變遷中，高級訂製品牌LETOII ATELIER秉持「慢時尚」理念，致力於幫助消費者尋找超越潮流的個性風格。專注打造華美但不失個性與實用性的高級訂製服裝，以個性化的訂製服務，確保完美貼合個人身型，並為個人打造出「個人永恆經典風格」經得起時間考驗，而非稍縱即逝的潮流趨勢。

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▲LETOII ATELIER以個性化的訂製服務，確保完美貼合個人身型。（圖／品牌提供） 

「微訂製系列」打造兼具經典與現代感的訂製服，採用高端真絲與絲緞面料，透過簡約廓形、領口的流動設計、輕盈剪裁與豐富的色彩選擇，勾勒出優雅氣質，同時兼顧舒適性與實用性，難怪一推出便受到迪麗熱巴的青睞關注。

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▲微訂製系列打造兼具經典與現代感的訂製禮服。（圖／品牌提供） 

迪麗熱巴穿上DIOR黑紗禮服，化身花仙子

不同前一套仙氣飄飄造型，日前迪麗熱巴出席DIOR活動時，穿上黑色花朵造型紗質禮服，飄逸大裙襬在優雅中帶出個性感，化身黑色系花仙子，看起來可塩可甜。

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▲迪麗熱巴穿上DIOR黑紗禮服。（圖／迪麗熱巴微博）

披上經典DIOR緹花外套後，又呈現另一種不同風格，看起來更加適合日常造型穿搭，又不失時髦氣勢，加上白色LADY DIOR包款畫龍點睛，氣質飆滿分！

全網熱搜！迪麗熱巴再次美出新高度、穿上珍珠白禮服仙氣逼人～原來是出自這品牌

▲迪麗熱巴拎白色LADY DIOR包款畫龍點睛。（圖／迪麗熱巴微博）

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關鍵字：

周刊王, 迪麗熱巴, LETOII ATELIER, 訂製禮服

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