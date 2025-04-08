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日星巴克「草莓星冰樂」新品必喝！大量果肉與滑順奶油交織超誘人

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記者鮑璿安／綜合報導

日本星巴克咖啡又有全新限定飲品登場！將於4月9日起帶來大家所喜愛的「草莓星冰樂」，以「HOTEL STARBUCKS」為主題，成為該系列首款飲品，帶來非凡體驗，一口喝下就像是咬了整顆草莓，讓人難以抗拒。

日本星巴克全新企劃「HOTEL STARBUCKS」，靈感來自人們在高檔酒店酒吧所享受到的奢華非凡體驗，而首款飲品「草莓星冰樂」（THE 苺 フラペチーノ®）打頭陣登場，以大量草莓的果肉、果凍進行調配，給人濃濃的水果香氣，就像咬進一顆真正的草莓一樣。不光如此，為了平衡酸甜口味，更加入打發的奶油，口感變得更加滑順，讓草莓愛好者感到超級療癒。

光是看到色澤就知道料多濃郁，味道不會過於膩口，擁有果醬達到平衡，反而非常清爽。無論是外觀還是味道，每次喝都會給人不同的印象，此次新品販售時間預計在2025年4月9日至5月27日，陪伴大家度過浪漫的春夏時刻，正好去日本的民眾千萬不要錯過了。

同時，GODIVA櫻花巧克力洋芋片在櫻花季正式登場，不同於過去經典的巧克力洋芋片系列，這次以酥脆的薯片上裹著由鹽漬櫻花和櫻花葉粉末混合而成的巧克力，口味非常多層次，所以能吃到櫻花的香氣和白巧克力的柔和甜味，與薯片的鹹味完美融合。

關鍵字：

星巴克, 日本, 草莓, 限定飲品, 新品

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