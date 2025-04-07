包開箱／孫芸芸曬Gucci鬆弛大包Softbit！巨大馬銜鍊、柔軟皮革超燒登場

記者鮑璿安／專題報導

隨著迷你包的潮流過境，時尚圈正擁抱大尺寸的鬆弛感包款，這時Gucci 帶來2025早秋新款Softbit 馬銜鍊肩背包，悄悄走入大家的視線，以柔軟外觀結合經典馬銜鍊，絕對是不過時的百搭款式。連第一名媛孫芸芸也已經身穿背心牛仔褲搭配Softbit上手擺拍，詢問度毋庸置疑。





▲Softbit 馬銜鍊肩背包有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Gucci走過Jackie 1961、Horsebit 1955等經典款式，為大家帶來新面孔Softbit 馬銜鍊肩背包，有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多，Softbit以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形。當然Softbit 馬銜鍊肩背包將品牌靈魂元素改革，翻玩最早於1937年設計的Horsebit （馬術鍊元素），為其標誌性符碼改造成為半截樣式，看起來依舊熟悉，但是尺寸放大許多，輕鬆垂掛在包身之中，猶如攜帶珠寶般散發迷人光澤感，同時也作為磁釦方式固定包款，造型經典深入人心。





▲孫芸芸演繹Softbit Ancora安可拉酒紅色 。（圖／翻攝自IG）

Softbit 馬銜鍊肩背包的皮革材質也展現品牌工藝之美，使用Brainy Calf 西班牙小牛皮，皮革帶有天然紋路與自然光澤；加工過程採用對環境更友善的火麻鞣革技術，過程中重複翻滾讓皮革更為柔軟、輕盈的特色。麂皮内裏也呈現迷人設計語言，溫柔的皮革工藝，處處可見細節。

本季Softbit 共帶來大尺寸以及小款手提包選項，大款自帶強烈的鬆弛感，而且內裡配備了夾層包進行置物；小款則輕巧休閒，滿足時尚愛好者的日常所需，色系上擁有黑、焦糖色以及Rosso Ancora安可拉酒紅色，相信會成為Gucci今年度的話題款式。

▲本季Softbit 共帶來大尺寸以及小款手提包選項。（圖／品牌提供）

看更多話題包款

時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。





▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。