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陳喬恩結婚讓人重新相信愛情！夢幻婚紗來自台灣品牌　珍珠婚戒更唯美

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文／美人圈

偶像劇女王陳喬恩的HE！與老公Alan選在交往5周年紀念日（9／22），回到定情地馬來西亞蘭卡威海島酒店舉行婚禮！在新郎新娘誓言橋段，她更是感性告白老公的出現「像是上天為我特別訂製的，在最好的時間。你的溫暖真誠，讓直諫又敏感的我變得柔軟了，原來有一個靠譜的人在身邊，真的會改變」、「最好的人也許會來的晚一點，但你來了。」現場氣氛相當感人！

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩的夢幻婚紗和婚戒掀起討論。（圖／陳喬恩微博，下同）

陳喬恩的盛大婚禮除了伴郎伴娘陣容讓人陷入滿滿回憶殺外，粉絲們討論度最高的當然還是她身穿的婚紗和婚戒啦！本篇也貼心幫大家整理出陳喬恩的夢幻婚紗和婚戒、求婚戒選擇，看完不得不讚嘆這對新婚夫妻的好品味呀！

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩婚禮找來七朵花成員以及明道、鄭元暢等人擔任伴郎伴娘，陣容讓人陷入滿滿回憶殺！

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩求婚戒品牌：Cartier

陳喬恩與老公Alan的求婚對戒，挑選的是Cartier經典的Love戒指！復古玫瑰金鑲嵌一顆0.02克拉的圓形明亮式切割鑽石，低調奢華！Cartier Love戒指是不少婚禮新人的首選，除了設計簡約耐看外，背後以愛為名的寓意更象徵真摯、永恆的無限愛戀，非常浪漫。重點是價格在眾多珠寶品牌中算是親民好入手，男款無鑽款不用台幣四萬，小資族也能負擔！

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩與老公Alan的求婚對戒來自Cartier。（圖／IG@iam_joechen）

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲（左）Cartier Love婚戒無鑽，NT$39,800、（右）Cartier Love婚戒單鑽，NT$75,500。（圖／Cartier）

陳喬恩結婚婚紗＋婚戒品牌：TASAKI、Sen Studio

在海邊的婚紗照中，陳喬恩身穿的白紗來自台灣品牌NICOLE + FELICIA的姐妹品牌SENSTUDIO 2025春夏新品。令人意外的是，陳喬恩婚戒竟屏棄掉奢華鑽戒，改選擇日本珠寶品牌TASAKI的SHELL戒指！大小不一的圓潤飽滿珍珠依序排列在戒指上，勾勒貝殼的自然形態，其中一顆珍珠更以18K黄金包裹著，為這款風格雋永的戒指增添迷人色彩。耳環則配戴TASAKI ARLEQUIN SLASHED，採用不同尺寸的珍珠垂直堆疊，可左右互換配戴。值得一提的是，珍珠也象徵著愛情和幸福，被視為和平與穩定的象徵！

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩的夢幻婚紗選擇NICOLE + FELICIA的姐妹品牌SENSTUDIO。（圖／Sen Studio、陳喬恩微博）

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲TASAKI SHELL戒指。（圖／TASAKI、陳喬恩微博）

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲TASAKI ARLEQUIN SLASHED耳環。（圖／Sen Studio、陳喬恩微博）

陳喬恩結婚婚紗＋婚戒品牌：TASAKI、NICOLE + FELICIA

陳喬恩主紗則是挑選許多女星欽點的台灣婚紗品牌NICOLE + FELICIA 2024秋冬款「法式蕾絲羽毛白紗」，整個人仙氣十足！耳朵上點綴的耳環，則同樣出自日本珠寶品牌TASAKI的balance neo diamonds pave耳環，阿古屋珍珠整齊排列於密鑲鑽石的18K白金平衡桿上，個性化設計顛覆以往對珍珠珠寶的傳統印象。

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩主紗是台灣婚紗品牌NICOLE + FELICIA 2024秋冬款。（圖／陳喬恩微博、NICOLE + FELICIA）

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲TASAKI balance neo diamonds pave 耳環。（圖／TASAKI、陳喬恩微博）

陳喬恩結婚婚紗＋婚鞋＋珠寶品牌：NICOLE + FELICIA、Roger Vivier、Pomellato

第三套造型一樣是出自NICOLE + FELICIA 2025春夏系列，蝴蝶結鏤空婚紗配上黑色手套，搭配上Roger Viver絲緞高跟鞋以及Pomellato Nudo系列手鐲，宛如甜美公主降臨，與前面兩套氣質溫柔風形成鮮明對比。

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩第三套婚紗出自NICOLE + FELICIA 2025春夏系列。（圖／NICOLE + FELICIA、陳喬恩微博）

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲Pomellato Nudo手鐲。（圖／陳喬恩微博、Pomellato）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 陳喬恩, 婚紗, 珠寶

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