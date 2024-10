今年秋冬妳需要「斗篷」！漆亮材質帥氣逼人　柔軟面料變仙女

文、圖 / 鏡週刊

當冬季總是千篇一律的長短大衣、皮夾克、厚外套的裝備時,斗篷是一種轉換心情的服裝輪廓。在已經凍僵的四肢以及抬眼望去盡是昏灰的天空裡,鬆鬆的服裝空間可以存放更多的心思與情緒,再讓自己用一整個季節慢慢消化。

微高調 送暖

是一種暖暖的感覺吧?風起時立起領口,厚實的棉質很能抵擋寒冷,喜歡漆亮面料不張揚的微高調,最後的最後,我為自己戴上帽子,成就一個率性。

多層次 俐落

是一種帥帥的感覺吧?把手插進口袋,讓斗篷多了一種圍巾感,學院風的短裙凸顯長長短短的層次,簡單的套上一雙過膝長靴之後,成就一個俐落。

▲棕色格紋羊毛斗篷NT$170,000 by DIOR/黑色高領毛衣NT$63,000 by DIOR/棕色格紋羊毛短裙NT$100,000 by DIOR/過膝長靴NT$70,300 by Chloé/Leonore銀框綠漸層墨鏡NT$16,400 by Chloé/D-PEPITE金屬項鍊NT$20,500 by DIOR/Marcie圓形手環 價格店洽by Chloé。

黑白配 反差

是一種飄飄然的感覺吧?當制式化的襯衫有了斗篷的輪廓,喬其紗的淡然劃破印象中沉重的分量,會隨風飛揚的弧度是冬日難得一見的景緻,而我讓黑與白的反差,成就一個簡潔。

▲有機絲喬其紗黑色斗篷襯衫NT$63,600 by Chloé/有機絲喬其紗白色開衩長褲NT$72,100 by Chloé/CELINE TRIOMPHE漆面牛皮革高筒靴NT$62,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/黑色皮革鉚釘裝飾貝雷帽NT$47,000 by DIOR/Dior Signature B1U黑色蝴蝶框灰色鏡片墨鏡NT$19,350 by DIOR/D-STUDS珍珠金屬手飾NT$18,000 by DIOR/復古金鍊條腰帶NT$40,000 by Chloé。

闇黑式 酷爽

是一種酷味十足的感覺吧?拼接了皮革的袖口,強化出有著重量的存在感,黑色已然是一種態度,不需言說,我以雙眼直視的神情,成就一個堅定。

▲黑色拼皮革斗篷NT$160,900 by TOD'S/深棕色皮革長靴 價格店洽by TOD'S/金色飾面CELINE PETALE耳環NT$26,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/金色飾面CELINE PETALE戒指NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

飄飄然 飛揚

是一種女神的感覺吧?當斗篷成為一種飄逸在身後的裝飾,強化了我背影的出塵,也畫出胸前垂墜的性感弧線,我在臉上掛了幅墨鏡,成就一個仙氣。

▲米色斗篷NT$96,000 by DIOR/米色長洋裝NT$105,000 by DIOR/棕色鉚釘木屐跟鞋NT$31,800 by Chloé/Leonore銀框紫綠漸層墨鏡NT$16,400 by Chloé/Glaçon金色飾面戒指NT$17,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

Model:范敏芝/霏訊 化妝:Abby Liu/彪製 髮型:Sanki/黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB



更多鏡週刊報導

【靚時尚】裙發功 Dominant Skirt

【靚時尚】只要搖擺

【靚時尚】魔力紅