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今年秋冬妳需要「斗篷」！漆亮材質帥氣逼人　柔軟面料變仙女

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暗褐色亮漆棉質斗篷NT$98,000 by Chloé／海軍藍低衝擊多針羊毛針織衫NT$72,300 by Chloé／TRIOMPHE羊毛氈絨鴨舌帽NT$32,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面CELINE PETALE耳環NT$26,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE

文、圖 / 鏡週刊

當冬季總是千篇一律的長短大衣、皮夾克、厚外套的裝備時，斗篷是一種轉換心情的服裝輪廓。在已經凍僵的四肢以及抬眼望去盡是昏灰的天空裡，鬆鬆的服裝空間可以存放更多的心思與情緒，再讓自己用一整個季節慢慢消化。

微高調 送暖

是一種暖暖的感覺吧？風起時立起領口，厚實的棉質很能抵擋寒冷，喜歡漆亮面料不張揚的微高調，最後的最後，我為自己戴上帽子，成就一個率性。

多層次 俐落

是一種帥帥的感覺吧？把手插進口袋，讓斗篷多了一種圍巾感，學院風的短裙凸顯長長短短的層次，簡單的套上一雙過膝長靴之後，成就一個俐落。

【靚時尚】斗篷罩妳

▲棕色格紋羊毛斗篷NT$170,000 by DIOR／黑色高領毛衣NT$63,000 by DIOR／棕色格紋羊毛短裙NT$100,000 by DIOR／過膝長靴NT$70,300 by Chloé／Leonore銀框綠漸層墨鏡NT$16,400 by Chloé／D-PEPITE金屬項鍊NT$20,500 by DIOR／Marcie圓形手環 價格店洽by Chloé。

黑白配 反差

是一種飄飄然的感覺吧？當制式化的襯衫有了斗篷的輪廓，喬其紗的淡然劃破印象中沉重的分量，會隨風飛揚的弧度是冬日難得一見的景緻，而我讓黑與白的反差，成就一個簡潔。

【靚時尚】斗篷罩妳

▲有機絲喬其紗黑色斗篷襯衫NT$63,600 by Chloé／有機絲喬其紗白色開衩長褲NT$72,100 by Chloé／CELINE TRIOMPHE漆面牛皮革高筒靴NT$62,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／黑色皮革鉚釘裝飾貝雷帽NT$47,000 by DIOR／Dior Signature B1U黑色蝴蝶框灰色鏡片墨鏡NT$19,350 by DIOR／D-STUDS珍珠金屬手飾NT$18,000 by DIOR／復古金鍊條腰帶NT$40,000 by Chloé。

闇黑式 酷爽

是一種酷味十足的感覺吧？拼接了皮革的袖口，強化出有著重量的存在感，黑色已然是一種態度，不需言說，我以雙眼直視的神情，成就一個堅定。

【靚時尚】斗篷罩妳

▲黑色拼皮革斗篷NT$160,900 by TOD'S／深棕色皮革長靴 價格店洽by TOD'S／金色飾面CELINE PETALE耳環NT$26,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面CELINE PETALE戒指NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

飄飄然 飛揚

是一種女神的感覺吧？當斗篷成為一種飄逸在身後的裝飾，強化了我背影的出塵，也畫出胸前垂墜的性感弧線，我在臉上掛了幅墨鏡，成就一個仙氣。

【靚時尚】斗篷罩妳

▲米色斗篷NT$96,000 by DIOR／米色長洋裝NT$105,000 by DIOR／棕色鉚釘木屐跟鞋NT$31,800 by Chloé／Leonore銀框紫綠漸層墨鏡NT$16,400 by Chloé／Glaçon金色飾面戒指NT$17,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

Model：范敏芝／霏訊 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB


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關鍵字：

鏡週刊, 斗篷

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