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「濕敷棉」成韓妞護膚最愛！藥妝店滿牆超過50款　怎麼敷、買哪款全解析

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▲濕敷棉片,濕敷棉,MEDIHEAL,SKINFOOD,goodal,韓妝,保養,趨勢,。（圖／記者李薇攝、品牌IG）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／goodal_official、mediheal_official IG、skinfood_official IG

韓流引領潮流趨勢，從穿搭、配件、飲食都深深影響年輕世代的文化習慣，當然美妝也不例外，盤點近期韓妞風靡的保養趨勢，「濕敷」絕對是很重要的關鍵，從妝前、睡前護膚通通都要敷出好膚質，連藥妝通路都是整面的「濕敷棉牆」，女孩人人都是2盒、2盒的掃，到底為什麼如此流行？怎麼用才對？一次完全解析。

▲濕敷棉片,濕敷棉,MEDIHEAL,SKINFOOD,goodal,韓妝,保養,趨勢,。（圖／記者李薇攝、品牌IG）

◆濕敷棉為什麼流行？

美妝看似只追求外表的膚淺，實則能夠反映出當地的流行文化與現象。南韓屬於大陸性季風氣候，降水主要集中在6至9月，整體來說偏乾，肌膚容易出現乾紋緊繃，過去，從底妝上就可以發現，韓妞偏愛亮澤感的水光肌，不僅是透過上妝加強保濕潤澤，同時也可以給人平滑無細紋的顯嫩感受；隨著美容技巧日新月異，不少人發現，想要好膚質的關鍵，妝容只能錦上添花，保養才是盡頭，因此，重視妝前保養的概念開始興盛，其中「濕敷」更能讓妝容平整貼膚，又可以散發持續水光，蔚為潮流。

▲濕敷棉片,濕敷棉,MEDIHEAL,SKINFOOD,goodal,韓妝,保養,趨勢,。（圖／記者李薇攝、品牌IG）

◆跟一般面膜有什麼不同？

濕敷，面膜當然是最佳首選，但是整張膜布取用不便，一敷至少15分鐘，因此，輕薄短小的「濕敷棉」誕生，更把過去需要自己手動用化妝棉加水的步驟省略，罐裝設計注滿精華液，小小一片就可以解決臉部乾燥問題，貼5分鐘就能快速取下，重點是不必全臉覆蓋，加強易乾燥的兩頰即可，同時還能先上眉毛、眼妝或是做頭髮，更省時快速，難怪會爆紅。

▲濕敷棉片,濕敷棉,MEDIHEAL,SKINFOOD,goodal,韓妝,保養,趨勢,。（圖／記者李薇攝、品牌IG）

◆怎麼使用才正確？

濕敷棉其實概念等同於面膜，但是因為面積較小，可以做更多樣的肌膚調理與整頓，甚至加強分區保養。

1.妝前護膚：一般常見的做法，都是在妝前左右兩頰、額頭、下巴或是鼻翼貼片使用，大約5至10分鐘，即可取下上妝。拿下後的棉片也可以持續敷在關節處，徹底利用所有精華。

2.妝前調理：遇到久沒去角質的時候，上妝容易起皮、卡粉，這時，就可以挑選有紋理設計的棉片，全臉輕柔擦拭，讓角質紋理更平整，溫和帶走老廢角質、髒污與油脂，比磨砂膏更不易造成肌膚刺激。

3.分區護理：濕敷棉可不是妝前的專利，有些韓妞會在睡前使用，一面敷臉的同時、反面鋪滿乳霜，敷完之後，直接翻過來再蓋上臉部，可以針對比較乾燥的兩頰加強潤澤，因為多了膜布的設計，能在肌膚封閉加壓，養護效果更集中。

▲濕敷棉片,濕敷棉,MEDIHEAL,SKINFOOD,goodal,韓妝,保養,趨勢,。（圖／記者李薇攝、品牌IG）

◆推薦買哪些款式？

到南韓旅行踏進美妝店OLIVE YOUNG絕對會被整面的濕敷棉大牆震驚，款式多達50種以上，讓人完全陷入選物障礙，各種功效、棉片材質都有，哪些才是口碑好物，立刻鎖定。

＃MEDIHEAL 茶樹舒緩抗痘柔膚棉

▲濕敷棉片,濕敷棉,MEDIHEAL,SKINFOOD,goodal,韓妝,保養,趨勢,。（圖／記者李薇攝、品牌IG）

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MEDIHEAL最早是鑽研面膜的保養品牌，擁有許多代表作品，全盛時期更請到玄彬代言，其濕敷棉上市之後，非常受到歡迎，每種不同功效甚至都會搭配不同的棉布，從舒緩、抗老、彈潤、保濕、美白都有，尤其是綠色的茶樹抗痘款最被推爆，超薄細緻棉布吸滿精華，濕敷超服貼，小夾子取用快速方便衛生，抗痘、抑制油光效果也是超有感，每次上架就立刻被掃光。

＃SKINFOOD 胡蘿蔔鎮靜爽膚棉片

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SKINFOOD向來主打天然食材營養融入護膚之中，過去就曾憑藉純米面膜受到不少女性喜愛，雖然中間歷經沉寂，但現在卻靠著濕敷棉片成為霸榜常客，尤其是胡蘿蔔鎮靜爽膚棉片，連續三年獲得OLIVE YOUNG最暢銷棉片產品No.1，樸質感的原色包裝蘊含胡蘿蔔籽油，對於肌膚鎮靜舒緩效果超好，能立刻補水保濕，其他馬鈴薯、橡樹子、水歐芹款式，也同樣很熱門。

＃goodal 青橘維他命C潔膚棉片

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goodal的維他命C系列保養在韓妝可是鼎鼎大名，只要想煥亮肌膚，絕對會想到它，選用純淨濟州的無農藥青橘成分添加，搭配高濃度的維生素C粉末的棉片，雙面設計膜布，圓點紋理面可以濕擦調理角質、細緻平滑面適合濕敷，上市至今美妝大賞更是拿到手軟，直接10冠王加冕，簡直是不買不行。

關鍵字：

濕敷棉片, 濕敷棉, MEDIHEAL, SKINFOOD, goodal, 韓妝, 保養, 趨勢

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