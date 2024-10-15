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曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

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曾馨瑩（右起）、關穎、舒淇、林熙蕾參加蕭敬騰婚禮。（翻攝關穎IG）

圖文／鏡週刊

蕭敬騰和妻子Summer週日（13日）在台北萬豪酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，堪稱「半個演藝圈都來了」。鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩也受邀參加，與好姊妹林熙蕾、關穎，以及影后舒淇一起合照，4姝比美。

曾馨瑩昨（14日）晚在IG限動貼出參加婚宴的照片，可見她站在中間，身旁是林熙蕾、關穎，她感動說：「昨晚見證了一場世紀婚禮，滿滿的愛與感動~祝福你們一輩子如此美好。」另外她也分享當天的個人照，她穿粉色露肩洋裝，手上拿粉色愛馬仕Mini Kelly相當吸睛。

曾馨瑩（右起）、關穎、舒淇、林熙蕾參加蕭敬騰婚禮。（翻攝關穎IG）

▲曾馨瑩（右起）、關穎、舒淇、林熙蕾參加蕭敬騰婚禮。（翻攝關穎IG）

曾馨瑩（中）與好姐妹林熙蕾（左）、關穎（右）同聚。（翻攝關穎IG）

▲曾馨瑩（中）與好姐妹林熙蕾（左）、關穎（右）同聚。（翻攝關穎IG）

關穎（右起）、曾馨瑩、小S字拍。（翻攝關穎IG）

▲關穎（右起）、曾馨瑩、小S字拍。（翻攝關穎IG）

曾馨瑩穿粉色洋裝喝喜酒，愛馬仕包很吸睛。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩穿粉色洋裝喝喜酒，愛馬仕包很吸睛。（翻攝曾馨瑩IG）

關穎隨後轉發曾馨瑩的限動，直呼那天婚禮真的很感動，「一起哭，一起笑」。並分享婚禮片段，其中一畫面是她與曾馨瑩、林熙蕾、舒淇合照；另外還有她與曾馨瑩、小S、陳喬恩、賈靜雯、藍心湄等人的自拍照，相當熱鬧。關穎發文說：「儂情蜜意轉變成細水長流，甜蜜浪漫卻又實際真實著，好感動。」

蕭敬騰夫妻補辦婚禮，600名賓客受邀，林熙蕾的兩個女兒當花童，根據《自由時報》報導，曾馨瑩獨自到場獻上祝福，老公郭台銘因為有事而缺席。

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關鍵字：

鏡週刊, 曾馨瑩, 愛馬仕, 舒淇

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