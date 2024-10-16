fb ig video ETtoday search mobile

「香氛逸品」Jo Malone倒數月曆降臨！第一次在復古小抽屜藏貓咪香氛皂

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

最近美妝圈除了周年慶盛事，緊接著年底的聖誕節也即將到來，已經有很多品牌開始釋出年度重頭戲「倒數月曆」的單品，以下就開始盤點已經可以預購的單品，每一格都精巧，還有限量驚喜，立刻手刀買起來。

＃Jo Malone 倒數月曆，售價17400元

▲Jo Malone,dior。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Jo Malone的香水受到很多香迷珍藏，淡雅的氣息給人恰到好處的馨香，一噴氛圍敢立刻拉滿，這次倒數月曆以繽紛復古的璀璨派對，顛覆以往比較簡約的形象，奶油色紙盒對開瞬間印入眼簾的是充滿亮麗色澤的圖騰設計，每一格小抽屜都有讓人瞬間擁有好心情的小禮物，迷你設計更加可愛療癒。

▲Jo Malone,dior。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次25格的倒數月曆，延續以往的經典，囊括眾多經典香水以及身體沐浴、潤膚系列，縮小版香水、芳醇香水不僅變得更精巧，連乳霜都從200ml大容量變成超好攜帶的50ml縮小版，蠟燭更是推出35g、65g，僅有手掌大小的設計，真的會讓粉絲瘋狂！當然倒數月曆最令人期待的重頭戲，絕對是從未出現過的限量單品，這次組合裡有一顆貓咪香氛皂，還有僅聖誕才會出現的苦橙香水30ml正貨，驚喜滿分。

＃DIOR 2024聖誕倒數月曆，售價22,000元

▲倒數月曆,DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,香氛,美妝,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲倒數月曆,DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,香氛,美妝,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

年末派對的快樂歡愉一直是迪奧先生很喜歡的氛圍，凡爾賽宮舞會更是過去巴黎名流人士重要的時尚聚會，2024年DIOR再度攜手義大利當代藝術家Pietro Ruffo以凡爾賽宮為靈感，將金色大門上的太陽與百合花圖騰、方庭廣場的馬賽克磁磚、古典壁鐘以及小特里亞農宮中地毯上的絢麗花卉，以細膩筆觸勾勒出絕美的燙金刺繡圖騰，壯麗又華美。

▲倒數月曆,DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,香氛,美妝,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

延續過去的傳統，2024年的聖誕倒數月曆一樣以蒙田大道30號旗艦店為原型，中央立體設計的CD LOGO，打開瞬間展現出凡爾賽宮的華麗雕梁畫棟，24格小抽屜裡面都有滿滿驚喜，其中9格更都是正貨單品，還有一格是頂級香氛世家從未出現過的新香氣小巧蠟燭，而且開箱完之後，整個盒子還可以當作收納箱使用，裝小物飾品都實用。若於10月16日官方直播活動期間於線上旗艦店下單，前250名更可獲得金燦凡爾賽金緻水晶球。

＃Maison Francis Kurkdjian 2024 Saint Honore限量跨年倒數日曆，售價34,800元

▲倒數月曆,DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,香氛,美妝,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以巴黎創始店Saint Honore街5號為靈感，Maison Francis Kurkdjian的聖誕倒數月曆將店面佈置上冬青、槲寄生和杉木枝，運用燙金設計展現出對聖誕節慶的讚頌，僅倒數一周7天的短暫時光，更顯節日的珍貴，裡面收納了調香師Francis Kurkdjian經典代表之作，Baccarat Rouge 540水晶之燄的淡香精香氛身體油、724淡香精滾珠瓶、迷你耶誕冷杉香氛蠟燭等，還有一格為隱藏驚喜，都是很具標誌性、值得擁有收藏的香氛作品。

＃Acqua di Parma 2024流金璀璨聖誕倒數月曆，售價21,800元

▲倒數月曆,DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,香氛,美妝,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲倒數月曆,DIOR,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,香氛,美妝,保養,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

把義大利的精緻手工以及熱情奔放帶進節日，Acqua di Parma以流金璀璨為題，設計大型圓帽禮盒質感的倒數月曆，每一格都有著香氛與保養作品，超小巧可愛迷你攜帶瓶，不僅是對經典香水的收藏，更能讓旅行假期也感受到香氛帶來的放鬆愉悅，從潔膚露、身體乳、護手霜、香皂到淡香精、香氛蠟燭，通通一次全方位呵護，更有限量首次誕生的義式聖誕掛式裝飾球，讓你從12月的第一天香到最後一天。

＃DIOR 迷你蒙田美妝禮盒，售價5000元

想要送人倒數月曆，除了大組多天的單品可以選擇，DIOR更是貼心的準備了迷你四格的版本，一樣是以蒙田30旗艦店設計的基底，打開瞬間被金色凡爾賽宮圖䲢閃亮，白色小抽屜打開更是迷你經典的香水單品，分別是J'adore香氛、Miss Dior花漾迪奧淡香水、精萃再生玫瑰微導精露、藍星唇膏#999精巧版，一次擁有所有熱賣好物，真的是自己收藏或是送禮都很貼心的禮盒。

關鍵字：

倒數月曆, DIOR, Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, 香氛, 美妝, 保養, 彩妝, Jo Malone

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

Lisa火辣助陣維密大秀！「連換3戰袍」蕾絲內衣、星空披風露S曲線吸睛

「最愛管另一半」星座Top 3！第一名總是插手對方生活讓人好痛苦

「最愛管另一半」星座Top 3！第一名總是插手對方生活讓人好痛苦

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

曾馨瑩拎愛馬仕粉紅包喝喜酒　和舒淇、林熙蕾、關穎組成逆齡大隊

Rain曾胖到95公斤！不復胖瘦身技巧公開　嚴格飲控1年只吃1次麥當勞 維密天使回來了！歷史性畫面回顧　最厲害的翅膀海蒂克隆都穿過 愛情不付出只索取的三大星座！TOP 1喜歡被疼愛　自己寵人卻覺得沒面子 蔡依林愛威士忌配鼎泰豐炒飯！赴酒廠被蘇格蘭男人吸引：沉穩氣質吸引我 減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用 聊天總是句點王？盤點「無趣人」5特質　來看自己中幾項 《人生清理員》8催淚金句：不管怎樣，人活到最後終究是一個人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面