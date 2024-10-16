「香氛逸品」Jo Malone倒數月曆降臨！第一次在復古小抽屜藏貓咪香氛皂

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

最近美妝圈除了周年慶盛事，緊接著年底的聖誕節也即將到來，已經有很多品牌開始釋出年度重頭戲「倒數月曆」的單品，以下就開始盤點已經可以預購的單品，每一格都精巧，還有限量驚喜，立刻手刀買起來。

＃Jo Malone 倒數月曆，售價17400元

Jo Malone的香水受到很多香迷珍藏，淡雅的氣息給人恰到好處的馨香，一噴氛圍敢立刻拉滿，這次倒數月曆以繽紛復古的璀璨派對，顛覆以往比較簡約的形象，奶油色紙盒對開瞬間印入眼簾的是充滿亮麗色澤的圖騰設計，每一格小抽屜都有讓人瞬間擁有好心情的小禮物，迷你設計更加可愛療癒。

這次25格的倒數月曆，延續以往的經典，囊括眾多經典香水以及身體沐浴、潤膚系列，縮小版香水、芳醇香水不僅變得更精巧，連乳霜都從200ml大容量變成超好攜帶的50ml縮小版，蠟燭更是推出35g、65g，僅有手掌大小的設計，真的會讓粉絲瘋狂！當然倒數月曆最令人期待的重頭戲，絕對是從未出現過的限量單品，這次組合裡有一顆貓咪香氛皂，還有僅聖誕才會出現的苦橙香水30ml正貨，驚喜滿分。

＃DIOR 2024聖誕倒數月曆，售價22,000元

年末派對的快樂歡愉一直是迪奧先生很喜歡的氛圍，凡爾賽宮舞會更是過去巴黎名流人士重要的時尚聚會，2024年DIOR再度攜手義大利當代藝術家Pietro Ruffo以凡爾賽宮為靈感，將金色大門上的太陽與百合花圖騰、方庭廣場的馬賽克磁磚、古典壁鐘以及小特里亞農宮中地毯上的絢麗花卉，以細膩筆觸勾勒出絕美的燙金刺繡圖騰，壯麗又華美。

延續過去的傳統，2024年的聖誕倒數月曆一樣以蒙田大道30號旗艦店為原型，中央立體設計的CD LOGO，打開瞬間展現出凡爾賽宮的華麗雕梁畫棟，24格小抽屜裡面都有滿滿驚喜，其中9格更都是正貨單品，還有一格是頂級香氛世家從未出現過的新香氣小巧蠟燭，而且開箱完之後，整個盒子還可以當作收納箱使用，裝小物飾品都實用。若於10月16日官方直播活動期間於線上旗艦店下單，前250名更可獲得金燦凡爾賽金緻水晶球。

＃Maison Francis Kurkdjian 2024 Saint Honore限量跨年倒數日曆，售價34,800元

以巴黎創始店Saint Honore街5號為靈感，Maison Francis Kurkdjian的聖誕倒數月曆將店面佈置上冬青、槲寄生和杉木枝，運用燙金設計展現出對聖誕節慶的讚頌，僅倒數一周7天的短暫時光，更顯節日的珍貴，裡面收納了調香師Francis Kurkdjian經典代表之作，Baccarat Rouge 540水晶之燄的淡香精香氛身體油、724淡香精滾珠瓶、迷你耶誕冷杉香氛蠟燭等，還有一格為隱藏驚喜，都是很具標誌性、值得擁有收藏的香氛作品。

＃Acqua di Parma 2024流金璀璨聖誕倒數月曆，售價21,800元

把義大利的精緻手工以及熱情奔放帶進節日，Acqua di Parma以流金璀璨為題，設計大型圓帽禮盒質感的倒數月曆，每一格都有著香氛與保養作品，超小巧可愛迷你攜帶瓶，不僅是對經典香水的收藏，更能讓旅行假期也感受到香氛帶來的放鬆愉悅，從潔膚露、身體乳、護手霜、香皂到淡香精、香氛蠟燭，通通一次全方位呵護，更有限量首次誕生的義式聖誕掛式裝飾球，讓你從12月的第一天香到最後一天。

＃DIOR 迷你蒙田美妝禮盒，售價5000元



想要送人倒數月曆，除了大組多天的單品可以選擇，DIOR更是貼心的準備了迷你四格的版本，一樣是以蒙田30旗艦店設計的基底，打開瞬間被金色凡爾賽宮圖䲢閃亮，白色小抽屜打開更是迷你經典的香水單品，分別是J'adore香氛、Miss Dior花漾迪奧淡香水、精萃再生玫瑰微導精露、藍星唇膏#999精巧版，一次擁有所有熱賣好物，真的是自己收藏或是送禮都很貼心的禮盒。